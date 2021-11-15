Samsun polisi suç ve suçluya göz açtırmadı 3 gün süren uygulamalarda 63 aranan şahıs yakalanıp, birçok suç unsuru ele geçirildi

– Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şüpheli araç ve şahıslara karşı yapılan denetimler ile sabit yol uygulaması ve şok uygulamalar sonucunda 63 aranan şahıs yakalanıp, birçok suç unsuru ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, Samsun halkının huzur ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Atakum, Canik, İlkadım, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ile devriye ekipleri tarafından şüpheli araç ve şahıslara karşı yapılan denetimler ile sabit yol uygulaması ve şok uygulamalar sonucunda; birçok suçlu ve suç unsurunu ele geçirdi.

Yapılan uygulamalar sonucunda emniyetten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“12 Kasım saat 08.00 ile 15 Kasım saat 08.00‘e kadar toplam (27 bin 213) şahsın GBT kontrolü yapılmıştır. 27 bin 603 şahsın HES sorgusu yapılarak karantina ihlali tespit edilen (1 pozitif 6 temaslı) olmak üzere Toplam 7 şahsa işlem yapılmış, toplam 63 aranan şahıs yakalanmış, 408 iş yeri kontrol edilmiş, 31 şahsa adli, 31 şahsa idari işlem yapılmış olup 3 şahıs gözaltına alınmıştır. 2 adet av tüfeği, 7 Adet Tabanca, 2 adet Kurusıkı Tabanca, 87 adet mermi, 36 adet kesici/delici alet, 16,14 gram kannabinoid, 1.070,25 gr metamfetamin, 874 adet sentetik ecza, 133,87 gr esrar, 28 adet ecstacy hap, 17 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 53,84 gram esrar, 1 adet terazi ele geçirilmiş, 12 bin 561 araç kontrol edilerek, 1 aranan araç yakalanmış, 3 bin 12 araç ve sürücüye işlem uygulanmış olup 156 araç trafikten men edilmiştir.”

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