El ve ayak uyuşması diyabet belirtisi olabilir

Günümüzde hareketsizlik, yüksek kalorili besinlerin tüketimi, şekerli ve früktoz içeren sıvı gıdaların fazla alınması nedeniyle obezite ve buna bağlı olarak diyabetin görülme oranının hızla arttığını belirten Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Tutal, 14 Kasım Diyabet Günü nedeniyle uyarılarda bulundu.

Diyabet hastalığının dünyada olduğu gibi Türkiye’de de milyonlarca kişiyi etkilediğini vurgulayan Liv Hospital Samsun Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Tutal, “Susuzluk, çok su içme ve sık idrara çıkma, kilo kaybı, tekrarlayan enfeksiyonlar, el ve ayaklarda uyuşma ve daha ciddi vakalarda koma, diyabetin başlıca belirtileridir. Şeker hastalığı ömür boyu süren kronik bir hastalıktır. Tedaviyle kan şekeri normal sınırlarına çekilebilir. Kan şekerinin normal sınırlarda olması kişiyi, şekerin olumsuz sonuçlarından korur. Şeker düşürücü ilaçlar zamanında ve düzenli olarak kullanılmalıdır” ifadelerini kullandı.



Böbrek yetersizliğine neden olabilir

Diyabetin koroner arter hastalığını ve inme riskini 24 kat artırdığını da dile getiren Uzm. Dr. Tutal, “Diyabet zamanla kalp, damarlar, göz, böbrek ve sinirlerde yapısal değişikliklere yol açabilir. Kronik böbrek yetersizliğinin de en önemli sebeplerindendir” dedi.



“Yürüyüş yapmayı ihmal etmeyin”

Fazla kiloların şeker hastalığına davetiye çıkardığının altını çizen Uzm. Dr. Tutal, şu bilgileri paylaştı:

"İş yerinde uzun saatler boyunca hareketsiz kalmayın. Özellikle ofis ortamında saatlerce oturarak çalışmak diyabet riskini artırır. Fiziksel olarak aktif olmaya dikkat edin, düzenli olarak haftanın en az 5 günü, en az 30 dakika yürüyüş yapmaya özen gösterin. Az yağlı, düşük kalorili, lifli gıdaları tercih edin. Meyve, sebze ve tam tahıllı besinleri sık tüketin.”

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