Vali Dağlı: “TEKNOFEST 2022 gençler için önemli bir fırsat” “Şu anda yurt yerleştirmelerinde durum normale döndü”

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun’da gerçekleştirilecek TEKNOFEST 2022 Karadeniz’in gençler için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, şube müdürleri, gençlik merkezi müdürleri, yurt müdürleri ve ilçe müdürleriyle toplantı yaparak, tüm ilçelerdeki yurtların durumu, sportif faaliyetler ve gençlik merkezlerinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.



“Şu anda yurt yerleştirmelerinde durum normale döndü”

20212022 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla Samsun’a gelen gençlerin barınma konusunda sorun yaşamamaları için yürütülen çalışmalar neticesinde kamu misafirhanelerinin de öğrencilerin hizmetine açıldığını hatırlatarak, şu anda yurt yerleştirmelerinde durumun normale döndüğünü ifade eden Vali Dağlı, KYK yurtlarında ağırlanan öğrencilerin derslerine odaklanmalarına engel olacak hiçbir sorunla karşılaşmamaları için yurt müdürleri tarafından her türlü gayretin gösterilmesini istedi.

Samsun’da düzenlenecek TEKNOFEST 2022'nin gençler için önemli bir fırsat ve büyük bir birikim olacağını ifade ederek, gençlik merkezlerine de bu anlamda önemli görevler düştüğünü ifade eden Vali Dağlı, TEKNOFEST 2021'de düzenlenen roket yarışmasında, orta irtifa kategorisinde Türkiye 1.'si olarak herkesi gururlandıran Atakum Gençlik Merkezi Tanyeli Roket Takımı'nın bu konuda iyi bir örnek olduğunu ve çalışmaların bu alanda yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Devletin Samsun’a spor alanında ciddi bir yatırım yaptığını ve ilin spor alt yapısı bakımından da çok iyi bir noktada olduğunu dile getirerek ilçelerde gençlik merkezleri ile spor tesislerinde yürütülen faaliyetlerin ilçe müdürleri ve gençlik merkezi müdürleri tarafından titizlikle takip edilmesi ve gençlerin ilgi duydukları alanlara yönlendirilmesi talimatını veren Vali Dağlı, şube müdürlerinin de kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili konuları hassasiyetle takip etmelerini istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.