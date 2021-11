Dermatologlar vatandaşlara cilt bakımı, güzel ve doğal görünmenin sırlarını anlattı

Samsun’da dermatoloji hekimleri düzenlenen güzellik söyleşilerinde vatandaşlara cilt bakımı, güzel ve doğal görünmenin sırlarını anlattı.

Bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte VM Medical Park Samsun Hastanesi hekimleri Doç. Dr. Zennure Takcı ve Uzm. Dr. Egi Losol cilt bakımı, güzel ve doğal görünmenin sırları, kişiye özel cilt analizi, saç ekimi ve lazer epilasyon konularından bahsederken, Liv Hospital Samsun Hastanesi hekimi Uzm. Dr. Nalan Saraç ufak dokunuşlarla ışıldayan güzellik, gençlik aşısı, dolgu ve botoks konularını anlattı.



"Nasıl her kıyafet bedenimize uymuyorsa her cilt ürünü de her cilde uygun değildir"

Doç. Dr. Zennure Takcı, “Temel olarak 5 cilt tipi var. Karma, yağlı, normal, hassa ve kuru olmak üzere. Ve her cilt tipine uygun ürünler değişmekte. Hepimiz maketlere veya kozmetik ürünleri satan dükkanlara gittiğimizde raflar dolusu ürünle karşılaşıyoruz. Nasıl her kıyafet bedenimize uymuyorsa her cilt ürünü de her cilde uygun değildir. Kişinin bilinçli tüketici olması o cilt tipini tanıması ve cilt tipine uygun ürünlerle cildine bakım uygulaması gerekiyor. Cilt tipini belirlemek için dermatologlardan destek alınabilir. Bunun için profesyonel cilt analiz cihazları var. Bu analiz cihazları kişinin cilt tipini belirlemesinin yanında mevut problemler hakkında da leke gibi damarlanma artışı gibi problemler hakkında da bize bilgi veriyor ve hastanın cildine göre tedavi planlamamızda bize yol gösterici olabiliyor” dedi.

Uzm. Dr. Nalan Saraç, “Gençlik aşısı ve mezoterapi çok fazla bir farkı yok. Aslında mezoterapi eşittir gençlik aşısı. Mezoterapi biraz daha genel bir tabirdir. Gençlik aşısında derinin mezoterm tabakasına, orta tabakasına vitamin içerikleri, hyaluronik asit ve özel peptitler verilir. Bunun cildin canlanması, dirileşmesi ve kırışıklıların azalmasında etkisi vardır. Botoks uygulamasını da özellikle 18 yaşın altında 60 65 yaşın üstünde kullanılmaması daha uygundur. Botoks uygulamasından sonra en az 4 saat yüz üstü yatılmaması, sırt üstü yatılmaması kaynar suyla yıkanılmaması ve botoks uygulanan bölgelerde masaj yapılamaması gerekir. Botoks bir yılan zehri değil bir bakteriye ait bir toksindir” diye konuştu.

Uzm. Dr. Egi Losol ise, “Sağlıklı ve daha güzel gözükmek isteyen herkes saç ekimi yaptırabilir. 20 yaş üstü uygun olan herkes bunu yaptırabilir. Saç insanlara büyük bir özgüven aşılıyor. Bunun için tercih ediliyor. Bu işlem yaptırmak isteyenler tabii uzman hekimleri tercih etmesi gerekir" şeklinde konuştu.

