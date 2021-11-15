Samsun'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

İHA

Samsun'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir bekçi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, SamsunOrdu karayolu Çarşamba ilçesi Irmaksırtı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyit S. yönetimindeki 55 LR 166 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüjdeki aydınlatma direğine çarparak karşı şeride geçen otomobil, Çiğdem Y.’nin kullandığı 26 AEB 421 plakalı otomobille çarpıştı. Devrilerek durabilen otomobildeki sürücü Seyit S. ve yanında bulunan Salıpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli bekçi Kurtuluş Çekici yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 ambulans ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan bekçi Kurtuluş Çekici, sevk edildiği Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

SASKİ’nin 2022 yılı bütçesi 817 milyon TL Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: “212 kırsal mahalleyi içme suyuna kavuşturduk”
YEREL HABERLER SASKİ’nin 2022 yılı bütçesi 817 milyon TL Samsun ...
Dermatologlar vatandaşlara cilt bakımı, güzel ve doğal görünmenin sırlarını anlattı
YEREL HABERLER Dermatologlar vatandaşlara cilt bakımı, güzel ve ...
Samsun’da trafik kazaları: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun’da trafik kazaları: 1 yaralı
16 bin iş yeri, 19 bin toplu taşıma aracı denetlendi Büyükşehir zabıta ekipleri her yerde
YEREL HABERLER 16 bin iş yeri, 19 bin toplu taşıma aracı ...
‘Bilmece’ sorununu Büyükşehir çözdü
YEREL HABERLER ‘Bilmece’ sorununu Büyükşehir çözdü
Sürgünün 77. yılında Ahıska Türkleri OMÜ’de anıldı
YEREL HABERLER Sürgünün 77. yılında Ahıska Türkleri OMÜ’de anıldı
Yangında facianın eşiğinden dönüldü
YEREL HABERLER Yangında facianın eşiğinden dönüldü
Narkotik polisinden uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Narkotik polisinden uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Vali Dağlı: “TEKNOFEST 2022 gençler için önemli bir fırsat” “Şu anda yurt yerleştirmelerinde durum normale döndü”
YEREL HABERLER Vali Dağlı: “TEKNOFEST 2022 gençler için önemli bir ...
Dualar şehitler için Tekkeköy ilçesinde Atatürk ve tüm şehitler için mevlit okutuldu
YEREL HABERLER Dualar şehitler için Tekkeköy ilçesinde Atatürk ve ...
El ve ayak uyuşması diyabet belirtisi olabilir
YEREL HABERLER El ve ayak uyuşması diyabet belirtisi olabilir
Samsunspor’dan 81 ildeki köy okullarına forma hediyesi
YEREL HABERLER Samsunspor’dan 81 ildeki köy okullarına forma ...
Nebiyan’da sonbahar güzelliği
YEREL HABERLER Nebiyan’da sonbahar güzelliği
KGF’den KOBİ’lere önemli destek
YEREL HABERLER KGF’den KOBİ’lere önemli destek
Samsun’da ekim ayında 2 bin 256 konut satıldı
YEREL HABERLER Samsun’da ekim ayında 2 bin 256 konut satıldı
Samsunspor’un kaptanları belli oldu Samsunspor'un kaptanları Yasin Öztekin, Vukan Savicevic, Tomane ve Nurullah Aslan oldu
YEREL HABERLER Samsunspor’un kaptanları belli oldu Samsunspor'un ...
Samsun polisi suç ve suçluya göz açtırmadı 3 gün süren uygulamalarda 63 aranan şahıs yakalanıp, birçok suç unsuru ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun polisi suç ve suçluya göz açtırmadı 3 gün ...
Türkiye'nin ilk devlet destekli orman okulundan uluslararası başarı Canik Namiye Mümin Erol Doğa ve Fen Okulu, İklim Eylem Projesi'nde 250 okul arasına girmeyi başardı
YEREL HABERLER Türkiye'nin ilk devlet destekli orman okulundan ...
Samsun Valiliği´nden aşı açıklaması
YEREL HABERLER Samsun Valiliği´nden aşı açıklaması
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
YEREL HABERLER Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
Samsun Valiliği’nden “2 doz aşısı olmayan Samsun’a alınmayacak” haberine açıklama
YEREL HABERLER Samsun Valiliği’nden “2 doz aşısı olmayan Samsun’a ...
Çarşamba’da ev yangını
YEREL HABERLER Çarşamba’da ev yangını
Binlerce genç Samsun’u keşfetti
YEREL HABERLER Binlerce genç Samsun’u keşfetti
İlkadım Belediyesi sokak hayvanları için beslenme ünitesi üretimine başladı
YEREL HABERLER İlkadım Belediyesi sokak hayvanları için beslenme ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.