Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Samsun merkez ile Çarşamba ve Terme ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik bu sabah Samsun il merkezi ile Çarşamba ve Terme ilçelerini kapsayan eş zamanlı operasyon düzenledi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 183,72 gram esrar maddesi, 90,13 gram metamfetamin maddesi, 2,08 gram bonzai (sentetik kannabinoid) maddesi, 1 adet kenevir bitkisi, 2 adet esrarlı sigara, 10 kapsül sentetik ecza, 2 adet 7,65 milimetre çapında tabanca, 33 adet 7,65 milimetre çapında tabanca fişeği ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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