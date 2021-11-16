OMÜ 80 personel alacak

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) 80 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.

OMÜ Rektörlüğü 4/B (sözleşmeli personel) alım ilanı sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin B fıkrasına göre üniversiteye bağlı il ve ilçelerdeki birimlerde istihdam edilmek üzere yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alacak.

Alınacak personellerin unvan ve nitelikleri şöyle:

Hemşire 45: (KPSSP3Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu lisans mezunu olmak.)

Laborant 2: (KPSSP93Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı ön lisans mezunu olmak.)

Sağlık Teknikeri(Tıbbi Görüntüleme) 8: (KPSSP93Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans programından mezun olmak.)

Sağlık Teknikeri (Anestezi) 5: (KPSSP93Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Programından mezunu olmak.)

Sağlık Teknikeri (Nükleer Tıp) 2: (KPSSP93Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Nükleer Tıp Teknikerliği bölümü ön lisans programından mezun olmak.)

Diğer Sağlık Personeli 8: (KPSSP93Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Teknikeri veya Paramedik bölümü ön lisans programlarından birinden mezun olmak.)

Koruma ve Güvenlik Görevlisi(Erkek) 2: (KPSSP93İlgili Yüksekokulların Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması, Güvenlik ve Koruma ön lisans programlarının birinden mezun olmak. 2020 KPSS P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak. Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak. Başvuru bitim tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak.)

Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) 8: (KPSSP94Ortaöğretim kurumlarından (lise ve dengi) mezun olmak. 2020 KPSS P94 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.)

Personel alımıyla ilgili ayrıntılar OMÜ'nün web sitesinde mevcut.

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