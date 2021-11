Çiftçiye 50 farklı konuda 50 bin adet el broşürü Demir: “Her zaman üreticilerimizin yanındayız”

Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından arıcılık, sığırcılık, sebzecilik, meyvecilik, tarla bitkileri ve tıbbi bitkiler başta olmak üzere 50 farklı konuda 50 bin adet el broşürü hazırlanarak çiftçilere dağıtıldı.

Tarımsal kalkınma hedefiyle yüksek verimli hayvan ırklarının temini, kaliteli fide, fidan ve tohumluk dağıtımı, ekipman destekleri başta olmak üzere her alanda çiftçilerin yanında olan Samsun Büyükşehir Belediyesi, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aracılığıyla çiftçi eğitimleri konusuna da büyük önem veriyor. Bu hedefle yürütülen çalışmalar kapsamında Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından arıcılık, sığırcılık, sebzecilik, meyvecilik, tarla bitkileri ve tıbbi bitkiler başta olmak üzere 50 farklı konuda 50 bin adet el broşürü hazırlanarak çiftçilere dağıtıldı. Bilgilendirme faaliyetleriyle verilen desteklerden çiftçilerin daha fazla ürün alması ve ürün kalitesinin artırılması amaçlanıyor. Danışmanlık hizmetleri ile de çiftçilerin her türlü taleplerinde yanlarında olunuyor.



“Çiftçilerimizin topraktan pazara yanlarındayız”

“Büyükşehir Belediyesi olarak Samsun'daki çiftçilerimizin daha da gelişmesi ve güçlenmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” diyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Üreten, güçlü bir kent olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Çiftçilerin ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın daha az giderle daha çok gelir elde etmeleri için uğraşıyoruz. Tarımda yapacak çok işlerimiz var. Çiftçilerimizin topraktan pazara yanındayız. Üretime katılan tüm üreticilerimiz için projeler üretiyoruz. Çünkü dağlarından yağ, ovalarından bal akan Samsun'umuzda birlikte güçlü bir aileyiz. Bunun için de çiftçi bilgilendirmelerimize büyük önem veriyoruz. Tüm derdimiz köylerimizde bilinci ve verimi arttırmak. Çiftçilerin tarımsal ve hayvansal yetiştiricilik konularında, mevcut alışkanlıklarını terk etmeleri, bilgilerini güncellemeleri ve modern yöntemleri benimsemeleri amacıyla verilen bilgilendirme broşürlerini dikkatli incelemelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"Her türlü süreçte çiftçilerimiz bizimle iletişime geçebilir"

Büyükşehir Belediyesi olarak tarım ve hayvancılık konularında farkındalık ortaya konularak çiftçi eğitimlerine büyük önem verdiklerini ifade eden Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Dr. Ali Korkmaz ise, "Verimli tarım arazilerine sahip olan kentimizin kıymetini biliyoruz ve ona hak ettiği değeri verebilmek için canla başla çalışıyoruz. Fidan temininden, eğitimlerin verilmesine ve oradan ürünün pazarlanmasına kadar tüm süreçlerde çiftçimizin yanındayız. Gerek eğitim faaliyetleri, gerekse de fidan destekleri konusunda çiftçilerimiz bizimle kolaylıklı temasa geçebilirler" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.