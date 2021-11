9 yaşındaki diyabetli Sunay, şeker hastası çocuklar için yardım istedi

Samsun’da düzenlenen diyabet eğitiminde hikayesini anlatarak çağrıda bulunan 9 yaşında şeker hastası Sunay Şenol, “Sensörümle havuza gidip yüzmeyi bile öğrendim. Hem kendim için hem yaşıtım şeker hastası kardeşlerim için şeker sensörü ve insülin pompasının devletimiz tarafından karşılanmasını rica ediyorum” dedi.

Dünya Diyabet Günü kapsamında Canik Sağlıklı Hayat Merkezinde Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın eşi Nurgül Dağlı, Sağlık İl Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç’un eşi Saliha Nur Oruç, Sağlık İl Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hatice Öz, Karadeniz Diyabet Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dudu Yılmaz Genez ve diyabet hastalarının katılımıyla diyabet eğitimi gerçekleştirildi. Uzm. Dr. Hüseyin Karagöz tarafından verilen eğitime 3 yıldır şeker hastası olan 9 yaşındaki Sunay Şenol’un sözleri damga vurdu.



"Parmakları her gün delip günde 15 kez şeker ölçüyordum"

Eğitim sonrası Nurgül Dağlı ile dertleşen ve ondan yardım isteyen Minik Sunay, “Sensör kullanmadan önce parmaklarımı her gün delip, günde 15 kez şeker ölçümü yapmak zorunda kalıyordum. Canım yanıyordu. Her gece şeker ölçümü için annem beni uyandırıyordu. 10 aydır koluma takılan bir şeker ölçüm sensörü ve insülin pompası kullanıyorum. Kolumdaki cihaz şekerimi ben hiç fark etmeden düzenli olarak ölçüyor, pompa da gerekli durumlarda insülin almamı düzenliyor. Kolumdan insülin iğnesi yapmak zorunda da kalmıyorum. Eskisi gibi kolumdan insülin yapmak istemiyorum, parmak uçlarımı delmek istemiyorum. Sensörümle havuza gidip yüzmeyi bile öğrendim. Hem kendim için hem yaşıtım şeker hastası kardeşlerim için şeker sensörü ve insülin pompasının devletimiz tarafından karşılanmasını rica ediyorum. Büyüklerimiz için belki çok kolay olan bu takip bizim yaşımızdaki çocuklar için çok zor” diye konuştu.

Sunay’ı dinleyen Nurgül Dağlı da bu konuda bir düzenleme yapılmasının önemine vurgu yaparak, “Sunay çok akıllı bir çocuk. Bugün bize derdini anlattı, yaşıtlarının kardeşlerinin sesi oldu. Sağlık İl Müdürlüğümüzün de bu çocuklarımız için 'Şeker Gibi Çocuklar Projesi' var. Biz elimizden geldiğince bu durumdaki çocuklarımıza destek oluyoruz. Proje kapsamında 10 çocuğumuza akıllı şeker ölçüm sensörü temin ettik. İnşallah diğer çocuklarımıza da yardımcı olmak istiyoruz. Her zaman çocuklarımızın yanındayız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.