Canik “Tam Bana Göre Festival” için Ankara’da

Canik Belediyesi, 1621 Kasım tarihleri arsında Başkent Millet Bahçesi’nde gerçekleşecek olan ‘Tam Bana Göre Festival’e iştirak etti.

Gençlerin ilgisini çekecek pek çok etkinliğin yer aldığı festivalde konserler, sergi alanları, deneyim alanları, atölyeler, VR etkinlikler, sertifikalı eğitimler, elearning eğitimlerine giriş imkânı, etnospor, sürpriz yazarlarla söyleşiler, sahaflar ve yayıncılar, konferanslar, özel lezzetler ve birbirinden ilginç stantların yer aldığı bildirildi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen belediyelerin katılımıyla gerçekleştirilecek ‘Tam Bana Göre Festival’ alanını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da ziyaret edeceği öğrenildi.



“Gençler farklı ufuklara yelken açacak”

İlçede ikamet eden 1525 yaş aralığındaki gençler arasından Canik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından çekilişle belirlenen 38 kişilik otobüs kafilesi ‘Tam Bana Göre Festival’e katılmak üzere Ankara’ya gitti. Festivale katılacak gençlerin farklı kültürlere tanıklık ederek burada farklı deneyimler elde edeceklerini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Festivale katılan gençlerimiz çok şanslılar. Çünkü farklı illerden gelecek olan gençler burada birbirleriyle etkileşim halinde olacaklar. Farklı dünyaları keşfetmiş olacaklar. Farklı ufuklara yelken açacaklar” diye konuştu.



Canik Belediyesi’nin Gençlere Yönelik Projeleri Tanıtılacak

Başkan Sandıkçı, Türkiye’nin farklı illerindeki belediyelerin katıldığı festivalde Canik Belediyesi’nin ulusal ve uluslararası alanda ödüller kazandığı Mevlana EğitimKültür ve Yaşam Kampüsü Projesi, Gençlerle Sürdürülebilir Çevre Projesi (Sıfır Atık Köyü, Canik Orman Okulu), Canik Meslek Edindirme Kursları (CAMEK), Model Roket Eğitimi Projesi gibi projelerinin de tanıtıldığını dile getirdi.

Altı gün boyunca Ankara Başkent Millet Bahçesi’nde devam edecek olan festivale 1525 yaş arasındaki tüm gençler davet edildi.

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