Vali Dağlı: “Engellilere destek vermeye devam edeceğiz”

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, engelli vatandaşların ekonomik ve sosyal hayata etkin katılımını sağlamak ve önlerindeki engelleri kaldırarak sorunlarının çözümünü sağlayacak tüm çalışmalara her zaman olduğu gibi bundan sonra da azami destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Engelli vatandaşların sorunları, “Otizm Yaşam Merkezi Otizm Kampüsü ve Farklıklarımızla Afette Gönüllüyüz Proje” çalışmalarının görüşüldüğü toplantı, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında, ilgili kurum müdürleri, Samsun Engelliler Federasyonu (SAMEF) Başkanı Mehmet Akbulut ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Her insanın birer engelli adayı olduğunu hatırlatarak hayatın tüm alanlarında engelli vatandaşlara yardımcı olma hususunda toplumun tüm kesimlerine önemli görevler düştüğünü belirten Vali Dağlı, “Engelli vatandaşlarımızın eşit yaşam koşulları içerisinde ekonomik ve sosyal hayata etkin katılımını sağlamak ve önlerindeki engelleri kaldırarak sorunlarının çözümünü sağlayacak tüm çalışmalara her zaman olduğu gibi bundan sonra da azami destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Vali Dağlı ayrıca, “Farklıklarımızla Afette Gönüllüyüz Projesi” kapsamında 1830 yaş arası gençler arasından 12’si engelli olmak üzere seçilen 30 gence gönüllülük, engellilik, afet gibi konularda eğitim verilerek gençlerin afet gönüllüsü olmaları ve lider genç bireyler olarak yetiştirilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

