Samsun'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı (2)

TUTUKLANDI
Samsun'un İlkadım ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1´i ağır 2 kişinin de yaralandığı olayda, gözaltına alınan Soner Karaman (22), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Mustafa İNAN
2021-11-16 20:35:53
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