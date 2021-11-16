Samsun'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı (2)

Yeni nesli 150 bin TL zam ile geldi

Caninin evi de şoke etti!

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TUTUKLANDI

Samsun'un İlkadım ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1´i ağır 2 kişinin de yaralandığı olayda, gözaltına alınan Soner Karaman (22), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Mustafa İNAN

2021-11-16 20:35:53



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