2050 yılına kadar Bafra ve 19 Mayıs ilçelerinin içme ve kullanma suyu karşılanacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, 19 Mayıs Barajı İçme Suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi'nin tamamlanması ile Samsun 19 Mayıs ve Bafra ilçeleri ile 69 tane civar yerleşimin 2050 yılına kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanacağını belirtti.

DSİ Samsun’a yaptığı yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşları içme ve kullanma suyu temin etmeye, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Samsun’da son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynuyor. Bu kapsamda Samsun 19 Mayıs Barajı İçme Suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi inşaat çalışmalarının hızla devam etmekte olduğunu açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Samsun 19 Mayıs Barajı İçme Suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi'nin tamamlanması ile Samsun 19 Mayıs ve Bafra ilçeleri ile 69 adet civar yerleşimin 2050 yılına kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanacak” dedi.

Konvansiyonel tip arıtma tesisinde fiziki gerçekleşme yüzde 78 seviyelerine geldi. İsale hattında ise 40 bin metre boru imalatı, 98 adet sanat yapısı imalatı tamamlandı. İsale hattında ise yüzde 68 fiziksel gerçekleşmeye ulaşıldı. 2022 yılında tesisin tamamlanması planlanıyor. Tesisin tamamlanması ile Samsun 19 Mayıs ve Bafra ilçeleri ile 69 adet civar yerleşime 100 bin metre küp kaliteli içme suyu temin edilecek.

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