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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğretmenlerin anıları kitaplaştı

İHA

Öğretmenlerin anıları kitaplaştı

Türkiye'de 7 bölgeden öğretmenlerin ilginç anılarının yer aldığı "Katrei Hatıra" isimli kitap PDF olarak çıkarıldı.
Samsun Havza Bekdiğin Ortaokulu sosyal bilgiler öğretmeni Murat Aksoy öncülüğünde 7 bölgeden öğretmenlerin bulunduğu ekip, "Öğretmen Anıları7" kitabını PDF olarak hazırladı. Ülke genelinde farklı şehirlerden whatsapp grubunda bir araya gelerek öğretmen anıları kitabının 7’ncisini çıkaran öğretmenlerden meslektaşlarına, ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’ jesti yapıldı.
Konuyla ilgili bilgi veren öğretmen Murat Aksoy, öğretmen anıları kitabının Kasım ayında çıkan 7. serisini meslektaşlarına ithaf ettiklerini söyledi. Kitabın PDF olarak hazırlandığını belirten Aksoy, “Ekibimizde 7 bölgeden de öğretmen var. Ekip olarak böyle bir eseri ortaya koyduk. Tüm meslektaşlarımızın Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz” dedi.

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