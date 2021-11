Bu festival tam gençlere göre

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi öğrencileri, Canik Belediyesinin davetiyle 16 21 Kasım 2021 tarihleri arasında sürecek ‘Tam Bana Göre Festivali’nin açılış programına katıldı.

Ankara Başkent Millet Bahçesi’nde organize edilen festivalde, öğrencilere Gazetecilik Bölümünden Öğr. Gör. Onur Şen eşlik etti. İletişim Fakültesi öğrencileri festival alanına geçmeden önce kısa bir Ankara turu yaparak Anıtkabir’i de ziyaret etti.



Gençlerin aradığı her şey

Tamamen gençlere özel olan ‘Tam Bana Göre Festivali’nde; konserlerden özel konferanslara, söyleşilerden imza etkinliklerine, atölyelerden sergi ve deneyim alanlarına, sahaflardan yayıncı stantlarına kadar öğrencilerin ilgisini çeken birbirinden renkli birçok fırsat, eğlence ve aktivite bulunuyor.



"Soğuk havasını sıcaklaştıran çok güzel bir festivale kapılarını açtı başkent Ankara"

OMÜ İletişim Fakültesi öğrencilerinin festivalde gençlere yönelik neler amaçlandı sorusuna cevap veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Her şeyden önce bugün soğuk havasını sıcaklaştıran bu güzel festivale kapılarını açtı başkent Ankara. Türkiye'nin dört bir yanından belediyelerimiz; gençlerle ilgili ürettikleri projeler ile gerçekleştirdikleri hedefleri ve çalışmaları paylaşmak üzere Yerel Yönetimler Başkanlığımız tarafından düzenlenen bu önemli organizasyonda Başkent Millet Bahçesi’nde bir araya geldi. Tabii, bu organizasyonu daha da güzel yapan Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriydi. Gençlerle oturup sohbet ettiler, stantları gezdiler ve tabii gençler de burayı coşkuyla doldurdular. Bence bu güzel festival, bu yönüyle amacına ulaşmış oldu. Burası bir çekim merkezi hâline geldi ve burayı ziyaret edenler, hakikaten bu stantlarla birlikte Türkiye'nin dört bir köşesini tanıma fırsatı elde etti. Aynı zamanda belediyelerimiz de gençlerle ilgili projelerini gençlere tanıtma fırsatı buldu" dedi.



Festivale katılan öğrenciler: "Deneyimlerle dolu eşsiz bir gündü"

Festivalde renkli ve öğretici bir gün geçiren öğrencilerden radyo televizyon ve sinema öğrencisi Şule Nur Yazar, duygu ve izlenimlerini şu sözlerle dile getirdi:

"Bizlere aktifleşebilmek yolunda böyle güzel fırsatlar sunulduğu için çok mutluyum. Bugün yüzlerce öğrenci ve hocalarımızla iç içe çok eğlenceli ve kaliteli dakikalar geçirdik. Anadolu'nun her yerinden gelen lezzetleri deneyimlerken sosyalleşebildiğimiz bir alana sahiptik. Sertifikalı eğitimlerle geleceğimize değer katabilecek projeler üzerinde planlamalar yaptık. Ayrıca festivalden önceki Anıtkabir ziyaretimiz bizleri çok mutlu etti ve tabii bizlerden festivale katılım konusunda yardımlarını esirgemeyen, destek çıkan başta Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal’a, Canik Belediyesi Başkanı İbrahim Sandıkçı’ya, İletişim Fakültesi Dekanlığımıza ve bizlere eşlik eden sorumlu hocamıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

Sandıkçı: “Gençlerimiz farklı dünyaları keşfedip farklı ufuklara yelken açacak”

Festivale katılacak gençlerin farklı kültürlere tanıklık ederek burada farklı deneyimler elde edeceklerini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ise “Festivale katılan gençlerimiz çok şanslılar. Çünkü farklı illerden gelecek olan gençler burada birbirleriyle etkileşim hâlinde olacaklar. Farklı dünyaları keşfetmiş olacaklar. Farklı ufuklara yelken açacaklar” diye konuştu.

6 boyunca Ankara Başkent Millet Bahçesi’nde devam edecek olan festivale 1525 yaş arasındaki tüm gençler davet edildi.

