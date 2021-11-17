Başkan Demirtaş: “Ortak akıl anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz “Hemşehri dernekleri şehrimizin kültürel zenginliğidir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Demirtaş: “Ortak akıl anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz “Hemşehri dernekleri şehrimizin kültürel zenginliğidir”

İHA

Başkan Demirtaş: “Ortak akıl anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz “Hemşehri dernekleri şehrimizin kültürel zenginliğidir”

Artvinliler Derneği’ni ziyaret eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “İlçemize daha iyi hizmet etmek için sivil toplum kuruluşlarımızın önerilerini alıyor, ortak akıl anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
Saitbey Mahallesi Demirciler Caddesi’nde bulunan Artvinliler Derneği binasında gerçekleşen ziyarete dernek yönetimi İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ı kapıda karşıladı. Samimi sohbet havasında gerçekleşen ziyarette Başkan Demirtaş, üst yapı faaliyetlerinin yanı sıra kent kültürüyle ilgili çalışmalara da büyük önem verdiklerini söyledi.
Samsun’un kalbi olan İlkadım ilçesine memleketin her köşesinden göçlerin olduğunu, gelen aileler vasıtasıyla kentte çok farklı kültürlerin bir arada kardeşçe yaşadığını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Kültürel mozaiğimiz ilçemizin en önemli zenginliği. Şehrimize değer katma adına aynı platform çatısı altında buluşan STK’larımızı tebrik ediyorum. İlkadım ilçemize daha iyi hizmet etmek için sivil toplum kuruluşlarımızın önerilerini alıyor, ortak akıl anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.
İlkadım Belediyesi olarak fiziki çalışmaların yanında sosyal faaliyetleri de önemsedikleri ve toplum sağlığını olumlu yönde etkileyen her çalışmaya destek olduklarının altını çizen Başkan Demirtaş, “İlkadım’da tüm coğrafyadan insanlar var. Herkes değişik yerlerden buraya toplanmış. Sonuçta bu da bizim zenginliğimiz. Bizler de buna karşı görevlerimizi yerine getiriyoruz. Derneklerle birlikte, ilçemizin zenginliklerini ve kültürümüzü ortaya çıkaran çalışmaları birlikte gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.

“Her türlü desteği vermeye hazırız”
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Artvinliler Dernek Başkanı Kazım Yılmaz, “Sivil toplum kuruluşları toplumda önemli bir yere sahip. Bu manada Samsun farklı kültürlerin mutlu ve huzurlu yaşadığı özel bir şehirdir. Alt kültürler farklı olsa da yaşadığımız şehir ortak değerimizdir. Kent kültürünün zenginleşmesine, birlik ve beraberliğin sağlanmasına Hemşehri Dernekleri Platformu'nun alt kültürlerin aynı çatı altında toplanmış örnek bir sivil toplum kuruluşu olduğuna inanıyorum. Şehrin dinamiği olan yerel yönetimler tarafından gerçekleştirilecek her türlü sosyal sorumluluk projesine destek vermek ve katkı sağlamaktan mutluluk duyacağız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bafra'da “Diyabet Okulu” yeniden açıldı
YEREL HABERLER Bafra'da “Diyabet Okulu” yeniden açıldı
Arazi anlaşmazlığı tartışmasında baba-oğul silahla öldürüldü
YEREL HABERLER Arazi anlaşmazlığı tartışmasında baba-oğul silahla ...
Bu festival tam gençlere göre
YEREL HABERLER Bu festival tam gençlere göre
Arazi kavgasında tabancayla vurulan baba ve oğlu öldü
YEREL HABERLER Arazi kavgasında tabancayla vurulan baba ve oğlu öldü
Çarşamba OSB'de alt yapı ihalesi yakında Vali Dağlı'dan Çarşamba OSB incelemesi
YEREL HABERLER Çarşamba OSB'de alt yapı ihalesi yakında Vali ...
Otomobilin yayaya çarptığı kaza kamerada: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobilin yayaya çarptığı kaza kamerada: 1 yaralı
Öğretmenlerin anıları kitaplaştı
YEREL HABERLER Öğretmenlerin anıları kitaplaştı
Kuyumculara yetki belgesi alma yolları anlatıldı
YEREL HABERLER Kuyumculara yetki belgesi alma yolları anlatıldı
2050 yılına kadar Bafra ve 19 Mayıs ilçelerinin içme ve kullanma suyu karşılanacak
YEREL HABERLER 2050 yılına kadar Bafra ve 19 Mayıs ilçelerinin içme ...
Bafra Ovası altın sezonunu yaşayacak Güney bölgelerinde ürünlerin yanması, Bafra Ovası'na yaradı Mor lahananın tarlada kilosu 3,5, beyaz lahana ise 1,5 lira
YEREL HABERLER Bafra Ovası altın sezonunu yaşayacak Güney ...
Kabaceviz Şelaleleri sonbaharda bir başka güzel
YEREL HABERLER Kabaceviz Şelaleleri sonbaharda bir başka güzel
OMÜ’lü öğretim üyesi Tellioğlu yılın yazarı seçildi
YEREL HABERLER OMÜ’lü öğretim üyesi Tellioğlu yılın yazarı seçildi
Samsun'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı (2)
YEREL HABERLER Samsun'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı (2)
Vali Dağlı: “Engellilere destek vermeye devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Vali Dağlı: “Engellilere destek vermeye devam ...
Sağlık işçileri kendi sendikalarını protesto etti
YEREL HABERLER Sağlık işçileri kendi sendikalarını protesto etti
Samsun'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Samsun'da trafik kazasında ölen bekçi için uğurlama töreni
YEREL HABERLER Samsun'da trafik kazasında ölen bekçi için uğurlama ...
Tarihin önündeki engel kaldırıldı Başkan Demir: “Saathane Meydanı tarihi bir hazine”
YEREL HABERLER Tarihin önündeki engel kaldırıldı Başkan Demir: ...
Samsun’da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı olayın zanlısı adliyede
YEREL HABERLER Samsun’da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı ...
Geleceğin havacılık ve uzay mühendisleri yetişiyor
YEREL HABERLER Geleceğin havacılık ve uzay mühendisleri yetişiyor
Kazada hayatını kaybeden bekçi için tören
YEREL HABERLER Kazada hayatını kaybeden bekçi için tören
Canik “Tam Bana Göre Festival” için Ankara’da
YEREL HABERLER Canik “Tam Bana Göre Festival” için Ankara’da
Kestiği ağacın altında kalıp öldü
YEREL HABERLER Kestiği ağacın altında kalıp öldü
9 yaşındaki diyabetli Sunay, şeker hastası çocuklar için yardım istedi
YEREL HABERLER 9 yaşındaki diyabetli Sunay, şeker hastası çocuklar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.