Başkan Demirtaş: “Ortak akıl anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz “Hemşehri dernekleri şehrimizin kültürel zenginliğidir”

Artvinliler Derneği’ni ziyaret eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “İlçemize daha iyi hizmet etmek için sivil toplum kuruluşlarımızın önerilerini alıyor, ortak akıl anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Saitbey Mahallesi Demirciler Caddesi’nde bulunan Artvinliler Derneği binasında gerçekleşen ziyarete dernek yönetimi İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ı kapıda karşıladı. Samimi sohbet havasında gerçekleşen ziyarette Başkan Demirtaş, üst yapı faaliyetlerinin yanı sıra kent kültürüyle ilgili çalışmalara da büyük önem verdiklerini söyledi.

Samsun’un kalbi olan İlkadım ilçesine memleketin her köşesinden göçlerin olduğunu, gelen aileler vasıtasıyla kentte çok farklı kültürlerin bir arada kardeşçe yaşadığını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Kültürel mozaiğimiz ilçemizin en önemli zenginliği. Şehrimize değer katma adına aynı platform çatısı altında buluşan STK’larımızı tebrik ediyorum. İlkadım ilçemize daha iyi hizmet etmek için sivil toplum kuruluşlarımızın önerilerini alıyor, ortak akıl anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

İlkadım Belediyesi olarak fiziki çalışmaların yanında sosyal faaliyetleri de önemsedikleri ve toplum sağlığını olumlu yönde etkileyen her çalışmaya destek olduklarının altını çizen Başkan Demirtaş, “İlkadım’da tüm coğrafyadan insanlar var. Herkes değişik yerlerden buraya toplanmış. Sonuçta bu da bizim zenginliğimiz. Bizler de buna karşı görevlerimizi yerine getiriyoruz. Derneklerle birlikte, ilçemizin zenginliklerini ve kültürümüzü ortaya çıkaran çalışmaları birlikte gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.



“Her türlü desteği vermeye hazırız”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Artvinliler Dernek Başkanı Kazım Yılmaz, “Sivil toplum kuruluşları toplumda önemli bir yere sahip. Bu manada Samsun farklı kültürlerin mutlu ve huzurlu yaşadığı özel bir şehirdir. Alt kültürler farklı olsa da yaşadığımız şehir ortak değerimizdir. Kent kültürünün zenginleşmesine, birlik ve beraberliğin sağlanmasına Hemşehri Dernekleri Platformu'nun alt kültürlerin aynı çatı altında toplanmış örnek bir sivil toplum kuruluşu olduğuna inanıyorum. Şehrin dinamiği olan yerel yönetimler tarafından gerçekleştirilecek her türlü sosyal sorumluluk projesine destek vermek ve katkı sağlamaktan mutluluk duyacağız” ifadelerini kullandı.

