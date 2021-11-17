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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Direksiyon başında sızdı, küspe yığınına çarptı

İHA

Direksiyon başında sızdı, küspe yığınına çarptı

Samsun’un Bafra ilçesinde direksiyon başında sızan traktör sürücüsü küspe yığınına çarparak durdu.
Olay, Fatih Mahallesi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yanında bulunan ara yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.İ.A.'nın (25) kullandığı 55 JR 916 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon başında uyuması nedeniyle yol kenarında bulunan küspe yığınına çarptı. Traktörün sürücüsünü direksiyonda hareketsiz halde dururken gören işçiler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri hareketsiz bir halde direksiyon başında duran sürücü için sağlık ekiplerinden yardım istedi. Şahıs, olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri ve işçiler tarafından ambulansa taşındı. Ambulansa alınan traktör sürücüsü Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Traktör sürücüsünün hastanede yapılan alkol testinde 600 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücünün daha önceden 'alkollü araç kullanmaktan' ehliyetine el konulduğu öğrenildi. Traktör de çekici ile otoparka kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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