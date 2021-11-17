Samsun’da 14 araç birbirine girdi: 2 yaralı

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– SamsunOrdu karayolunda akşam saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 200 metre içinde 14 araç birbirine girdi. Art arda yaşanan 5 farklı kazada toplamda 2 kişi yaralandı.



Kazalar, Tekkeköy ilçesinde bulunan Receboğlu Kavşağı'nda viyadük üzerinde meydana geldi. 3 aracın karıştığı ilk kazanın ardından diğer kazalar da peş peşe geldi. 200 metre alanda 11 araç daha kazaya karıştı. 112 Acil Sağlık ekipleri yaralanan 2 kişiyi hastaneye götürdü. Toplamda 14 aracın karıştığı kazada 1 polis otomobili de hasar aldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nihat Soğuk’un bulunduğu araç da arkadan darbe alarak maddi hasar yaşayan araçlardan oldu. Polis ekiplerince yol trafiğe kapatılarak araçlar için çekici çağrıldı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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