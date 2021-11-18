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Prematüre defile Prematüre doğan ve hayata tutunan minik bedenler podyumda boy gösterdi

İHA

Prematüre defile Prematüre doğan ve hayata tutunan minik bedenler podyumda boy gösterdi

Samsun’da bir hastanede düzenlen etkinlikte, prematüre olarak doğan ve hayata tutunan bebeklerin katıldığı bir defile gerçekleşti. Hayata tutuna bebekler podyumda renkli görüntüler oluşturdu.
Liv Hospital Samsun, "Dünya Prematüre Günü" dolayısıyla prematüre bebeklerin gerçekleştirdiği bir defile düzenledi. Prematüre doğan bebeklerin katıldığı defilede mor renk konsepti vardı. Hastanede podyum kuran ve gerçek bir defile düzenleyen Liv ailesi, Kadın Sağlığı Uzm. Opr. Dr. Gamze Keleş, Opr. Dr. Seher Sarı, Çocuk Sağlığı Uzm. Dr. Buket Taneri’den oluşan jüri üyeleri ile en şık bebekler seçilmeye çalışıldı fakat jüri üyeleri bir hayli zorlandı. Defilede palyaço ve çeşitli etkinlikler de yapıldı. Katılanlara hediye ve ikramlar verildi.
Çocuk Sağlığı Uzm. Dr. Buket Taneri, "Prematüre doğan bebeklerimiz yaşam mücadelesi vermektedir ve prematüre doğumların birçok nedeni bulunmaktadır. Miniklerin hayata tutunması için yüksek teknolojili yeni doğan yoğun bakım ünitemiz, profesyonel ve deneyimli ekibimiz, sağlık personellerimizin multidisipliner ekip çalışmasıyla büyük emekler sarf ediyoruz, hepsi bizim bebeklerimiz. Liv hastanemiz, Prematüre Günü dolayısıyla prematüre bebeklerimize miniklerimize dikkat çekmek, prematüre bakım ile ilgili farkındalık oluşturmak için böyle bir organizasyon düzenledi. Hayata tutunma mücadelesini tamamlayıp yaşama devam eden bebeklerin ve ailelerinin her zaman yanında, sağlık ihtiyaçlarında en büyük destekçileri olacağız. Dünya Prematüre Günü kutlu olsun” diye konuştu.

“10 doğumdan birinde prematüre söz konusudur”
Erken doğan bebeklerde tedavi için tüm imkanları kullandıklarını belirten Kadın Sağlığı Uzm. Opr. Dr. Gamze Keleş, “37. hafta öncesi doğum olduğunda biz prematüre bebeklerden bahsedebiliyoruz. 10 doğumdan birinde prematüre söz konusudur. Kadın doğum hekimleri olarak erken doğumu önlemek amacıyla yakın takip ve tedaviyle tam zamanında bebeklerin doğması için çaba sarf ediyoruz. Olurda erken doğan bebeklerin olduğu takdirde tüm imkanlardan yararlanarak oldukça güzel bir tedavi aşaması geçiyoruz” şeklide konuştu.

“Ben hiç umudumu yitirmedim”
Prematüre ikiz bebek annesi Asiye Figen ise "Doğduktan bir hafta sonra emme refleksi gelişmediği için sarılık oldular. 3 gün hastanede yattılar. Bebeklerim prematüre doğdu ve gerçekten zor günler geçirdik. İlk doğduklarında korktum. Ne olacağını bilmiyorum. Hastanede kaç gün yatacak, dokunamıyorsunuz, çok fazla göremiyorsunuz. Ben hiç umudumu yitirmedim. Çocuklarımız için çok güzel bir anı oldu. Bu özel günde böyle bir farkındalık etkinliğine imza attıkları için Liv ailesine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.
Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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