Tırın damperi üst geçide takıldı

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Samsun'un Alaçam ilçesinde tırın açılan damperi üst geçide çarptı. Kopan damper yola savruldu.

Kaza, SamsunSinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan 55 AZN 22 plakalı tırın açılan damperi Alaçam girişinde bulunan üst geçide çarptı. Üst geçide çarpan damper koparak yola savruldu. Yolda trafiğin sakin olması ve o esnada arkasından gelen araç olmaması muhtemel faciayı önledi. Kaza maddi hasarla atlatıldı.

Olay yerine gelen İlçe Emniyet müdürlüğü trafik ekipleri yol güvenliği aldı. Kaza yerinde çağrılan vinçle yere savrulan damper kaldırıldı. Kapanan yolda trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

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