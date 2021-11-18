Başkan Demirtaş’tan çat kapı okul ziyaretleri

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, kent merkezindeki farklı okulları ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geliyor.

Ziyaretlerinde, okullar ve bulunduğu cadde, sokak, mahallelerde verilen hizmetlerden bahseden Başkan Demirtaş, eğitimöğretim yılının başlaması ile okullardan gelen istekleri yerine getirme gayreti içerisinde olduklarını anlattı. Necattin Demirtaş, Belediye Meclis Üyesi Aykut Çepni ile birlikte ilk olarak Kalkancı Mahallesi’nde bulunan İlkadım Özel Uygulamalı Eğitim Okulunu ziyaret etti. Okul Müdürü İsmail Tütüncü çalışmalar ve faaliyetler hakkında Başkan Demirtaş’a bilgiler verdi.



“Özel çocuklarımıza hizmet veriyoruz”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Okul Müdürü İsmail Tütüncü, “Okulumuz kaynaştırma eğitimine devam eden; işitme ve görme yetersizliği, hafif, orta veya zihinsel yetersizliği veya otizm spektrum bozukluğu ile öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ailelere hizmet vermekte. Her bir çocuğumuzun eğitimi önemli bizim için. Özel çocuklarımızın farklı ihtiyaçları var. Onların ailelerine, öğretmenlere destek için çok çeşitli içerikler hazırlıyoruz. Vakit kaybetmeden iyi bir ekip ve dinamik bir yapı kurduk. Çocuklarımıza sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyecek etkinlik örnekleri, eğitim videoları, ders kitapları, bilimsel yayınlar ve eğlenceli eğitsel oyunlar gibi birçok içerik imkanı sunuyoruz. İlçenizdeki eğitim yuvalarına verdiğiniz katkı ve destek ötürü şahsım ve okul aile birliği adına siz sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Eğitim yuvalarına düzenlediği ziyaretleri Alparslan İlkokulu ile devam eden Başkan Demirtaş’ı Okul Müdürü İsmet Özdağ karşıladı. Sohbet havasında geçen ziyarette Başkan Demirtaş idareci, öğretmen ve öğrencilerin taleplerini aldı.



“Eğitime büyük önem veriyoruz”

İlkadım Belediyesi olarak ihtiyaç duydukları her konuda okullara gerekli desteği verdiklerini ve vermeye hazır olduklarını dile getiren Başkan Demirtaş, "Eğitime büyük önem veriyoruz. Ülkemizin, daha güçlü ve saygın bir konumda bulunması eğitimle mümkün olacaktır. Bu anlamda belediye olarak üzerimize ne görev düşerse yapmaya hazırız. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitimöğretimlerini gerçekleştirmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Bu anlamda da tüm öğretmen ve öğrencilerimizin yeni eğitim öğretim yılını tebrik eder, sağlık ve başarı dolu bir yıl olmasını dilerim" diye konuştu.

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