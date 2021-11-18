Atakum’dan “Çocuk Hakları” paneli

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Atakum Belediyesi ve UCİM iş birliğinde “20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü” nedeniyle “Çocuklar konuşacak, UCİM yanlarında olacak” isimli panel yapılacak.

Atakum Belediyesi ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) iş birliğinde “20 Kasım Çocuk Hakları Günü” nedeniyle “Çocuklar konuşacak, UCİM yanlarında olacak” isimli panel düzenlenecek. Vedat Türkali Eğitim, Sanat ve Kültür Merkezi’nde yapılacak program 20 Kasım Cumartesi günü saat 12.00’de başlayacak.



Uzmanlar çocuklar için konuşacak

Halkbilim Uzmanı Ali Osman Aktaş moderatörlüğünde gerçekleşecek programda uzmanlar günün önemine dair bilgilendirici açıklamalarda bulunacak. İlk olarak Av. Gülay Deveci, “Çocuk Haklarının Hukuki Dayanakları” konulu sunumunu yaparken; Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Şeref Aydın “Belediyelerin Çocuk Hakları Konusunda Çalışmaları”, Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Saime Şule Aksakal “UCİM Çalışmaları”, Psikolog Gamze Sırmalı Karabulut ‘’Çocuk İstismarının Psikolojik Sonuçları’’ konularında bilgi verecek. UCİM İl Temsilcilerinin konuşmalarının ardından AtaÇocuk Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencilerinin hazırladığı “Güzel Günler Göreceğiz Çocuklar‘’ isimli video gösteriminin izleyicilere sunulmasıyla program sona erecek.

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