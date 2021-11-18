Sinan Yağmur’dan “Yunus’un Diliyle Sevgi’nin Türkçe” söyleşisi

"Aşkın Gözyaşları" isimli kitabında anlattığı Hz. Mevlana ve Şems hikayesiyle büyük bir okuyucu kitlesine sahip olan yazar Sinan Yağmur, 19 Kasım Cuma akşamı İlkadım Belediyesi Konfrans Salonu'nda Samsunlularla buluşacak.

İlkadım Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Yazarlar Okuyucuyla Buluşuyor” etkinliğinde Türk edebiyatının seçkin yazarlarından Sinan Yağmur, “Yunus’un Diliyle Sevgi’nin Türkçe” imza ve söyleşi gününde kitapseverlerle bir araya gelecek.

19 Kasım Cuma günü İlkadım Belediyesi Hizmet Binası Konferans Salonu’nda saat 19.30’da düzenlenecek olan söyleşi ve imza gününe Samsun halkını davet eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “İlim ve düşünce dünyasına açılmamızda; kalem ve kelam erbabının, alimlerin, şairlerin kısaca gönül adamlarının payı büyüktür. Bugün anlatılması bir ömre sığmayacak bir gönül dostunu anmak, anlamak için ünlü yazar Sinan Yağmur’u, konuk edeceğimiz gecede ‘Yunus Emre’de Gönlümüzü Dinlendirmek’ isimli söyleşisi ile tüm kitapseverlere güzel bir tasavvuf gecesi yaşatmayı düşünüyoruz. Ücretsiz olacak bu etkinliğimizde ünlü yazarın kaleme aldığı ‘Aşkın Gözyaşları, Yunus Emre’ adlı kitapların imzalı olarak katılım sağlayanlara dağıtılacağı etkinliğimize tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum” dedi.

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