Başkan Sandıkçı: “Gençliğe yatırım geleceğe yatırımdır”

Samsun Üniversitesi öğrencilerini makamında ağırlayan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Siz yeni projeler üretin; biz de gerekli imkanları sağlayalım. Gençliğe yatırım, geleceğe yatırımdır” dedi.

Samsun Üniversitesi’nde okuyan Canik Gençlik Merkezi gönüllüsü öğrenciler Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’yı ziyaret etti. Canik Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşen buluşmada Canik Belediyesi ve İlçe hakkında soru ve taleplerini dile getiren gençler, Başkan İbrahim Sandıkçı ile uzun süre sohbet etme imkânı buldu. Canik Gençlik Merkezi gönüllüsü olarak farklı etkinlikler düzenleyen üniversiteli gençler bu buluşma sayesinde Başkan Sandıkçı’ya proje ve fikirler sundu. Öğrencilere, birlikte farklı etkinlikler yapma sözü veren Başkan Sandıkçı, “Aranızda bu şehre farklı illerden gelen arkadaşlarımız var. Biz de Karadenizli olarak sizlere hamsi partisi verelim. Hep beraber farklı bir zaman geçirmiş olalım” diye konuştu.



Gençliğin önemine değindi

Konuşmasında ülke gençliğinin gelecek adına sahip olunan en büyük değer olduğunu hatırlatan Başkan Sandıkçı, “Sizin emanetiniz bizde. Yarın bu emaneti size devredeceğiz” diye konuştu. Gençlerin ülke geleceğinin teminatı olduğuna vurgu yapan Başkan İbrahim Sandıkçı, gençler adına ilçede önemli faaliyet ve yatırımların gerçekleştirildiğini belirtti. Gençlere daha çok yatırım yapmak gerektiğini söyleyen Başkan Sandıkçı, ilerleyen günlerde gençler için planlanan yeni projelerin hayata geçirileceğini dile getirdi. Gençlere farklı alanlarda yeni projeler üretmeleri konusunda çağrıda bulunan Başkan Sandıkçı, “Siz yeni projeler üretin; biz de gerekli imkanları sağlayalım. Gençliğe yatırım, geleceğe yatırımdır” şeklinde konuştu.



“Değerlerimize sarılalım”

Bilgi çağında yaşadığımızı ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, “Farklı bir çağda yaşıyoruz. Dünyada fiili işgal dönemi bitti. Onun yerine zihinsel işgal dönemi başlıyor. Sosyal medya ile zihinler kontrol altında tutulmak isteniyor. Toplumsal olarak bağlı olduğumuz değerlerden uzaklaşıyoruz. Sosyal medyayı kendi kültürümüze uygun şekilde yeniden dizayn etmeliyiz” açıklamasında bulundu.



“Spor yapın”

Canik Belediyesi’nin ilçeye kazandırmış olduğu pek çok spor tesisinin bulunduğunu dile getiren Başkan Sandıkçı, gençlere Canik’teki bu imkanlardan faydalanmalarını tavsiye etti. Kendisinin de gençlik yıllarında voleybol ve güreş dallarında başarılı bir spor geçmişinin olduğunu ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, sözlerini şöyle tamamladı:

“Gençlerimizin bedensel ve ruhsal gelişimine katkı sağlaması adına onlara spor yapmalarını tavsiye ediyorum. Her gencimiz bu yaşlarda en az bir spor branşıyla ilgilenmeli. Futbol, basketbol, voleybol takımı kurup belediyemize ait sahaları, salonları kullanabilirsiniz”

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