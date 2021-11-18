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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tutuşturucu jel ile sobayı yakmak isterken evi yaktı

İHA

Tutuşturucu jel ile sobayı yakmak isterken evi yaktı

– Samsun’da tutuşturucu jel ile sobayı yakmak isteyen kişi yaşanan parlama sonucunda önce çekyatı sonra evi yaktı.

Olay, İlkadım ilçesi Bahariye Sokak’taki 2 katlı apartmanın 1. katında yaşandı. Akrabası Ekrem İşcan’ın evinde bulunan Mehmet Salih İleri akşam saatlerinde sobayı yakmak için yanıcı madde kullandı. Sobanın içerisine sıktığı tutuşturucu jel bir anda parladı. İlk olarak çekyat tutuştu. Ardından alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yanan evi söndürdü. Yangında evin büyük bölümü kullanılamaz hale geldi. Ekrem İşcan, “Ben evde yoktum. Yan tarafta oğlumun evindeydim. Evde yeğenim kalıyordu. Sobayı yakarken bir anda alev alıyor. O da ne olduğunu anlamıyor” dedi.

Mehmet Salih İleri ise yaptığı açıklamada, “Sobayı yakarken azıcık jel dökeyim dedim. Yansın diye. Bir anda alev aldı. Sadece çekyat yanıyordu. Sonra Ekrem amcam girdi içeriye. Söndürmeye çalıştı” diye konuştu.

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