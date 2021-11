Kimsesiz adam ile farenin dostluğu: Ekmeğini fareyle paylaşıyor

– Samsun’da sokakta yaşayan 52 yaşındaki Şeref Yeşilbaş’ın fare ile kurduğu dostluk görenleri şaşırtıyor. Sokakta yatıp kalkan Yeşilbaş, çoğu kez çöpten topladığı ekmeği fare ve yavrularıyla paylaşıyor.

Aslen Trabzon Tonyalı olan Şeref Yeşilbaş, annesini kanser hastalığından sonra kaybetmesinin ardından kimsesiz kaldı. Samsun’da sokaklarda yaşayan ve dereden balık tutarak, hurda toplayarak geçinmeye çalışan Yeşilbaş, 45 aydır kayalıklarda dost olduğu fare ile yarenlik ediyor. Bulduğu ekmeğini bile fare ve yavrularıyla paylaşan Şeref Yeşilbaş, ekonomik durumu olmamasına rağmen son lokmasını bile fareyle paylaşmaktan dolayı huzur duyduğunu söyledi.

Her gün fareyi beslediğini dile getiren Şeref Yeşilbaş ile farenin dostluğunu gösteren video o anda dere kenarında bulunan bir vatandaş tarafından uzunca bir süre kayıt altına alındı. Videoda fare Şeref Yeşilbaş’ın elinden ekmek alıp yavrularına götürmesi ve Yeşilbaş ile oynaması görünüyor. Yeşilbaş, günde 1 ekmek bile bulsa onu yine fare ile paylaşmaktan huzur bulduğunu ifade etti.



“Fareyi kendi elimle besliyorum”

Fare ile kurduğu dostluğu anlatan Şeref Yeşilbaş, “Yaklaşık 45 aydır fare ile arkadaşlık yapıyorum. Güzel bir dostluğumuz oluştu. Çoğu zararlı insanlardan çok daha iyi. Hayvanlara karşı çok duyarlıyım. Allah her şeyi bizim için yaratmış. Başka birinin eliyle fare beslediğini duysam inanmazdım ama kendim besliyorum. Fareyi beslediğim anı da o an şans eseri yanımda duran birisi kayıt altına almış. Fareler çok ürkek hayvanlar. Böyle bir dostluk kurmamız bana da garip geliyor. Günde 34 sefer yanıma geliyor. Bu sabah da kendisini ve yavrularını besledim. Gelme saatlerimi ezberlemiş gibi. Burada balık tutuyorum, 5 dakika sonra yanıma geliyor. Farenin 4 tane de yavrusu var. Annesi ile gelince onları da besliyorum. Fareyle dostluğumuzu görenler oluyor. ‘Korkmuyor musun’ diye soruyorlar. Bazen balık tutarken fare sırtıma atlıyor” dedi.



“Kış şartları zorlaşıyor sokakta kalıyorum”

Zor geçim şartları altında bile fare ile dostluğunun devam ettiğini dile getiren Yeşilbaş, “Zorlu kış şartları geliyor. Kimsem yok. Tek başına yaşayan bir insanım. Yetkililerin beni görmesini istiyorum. Sokakta yaşıyorum. Herkesin kendisini benim yerime koymasını istiyorum. Bazen 1 ekmeğim oluyor onu da fare ile paylaşıyorum. Ben de öyle huzur buluyorum. Kendi ekmeğimi onlarla paylaşıyorum” diye konuştu.

