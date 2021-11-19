Engelsiz üniversite yolunda ilerleyen Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) 14. turuncu bayrağını aldı.

2021 Yılı Engelsiz Üniversite Ödüllerinin mekânda erişilebilirlik kategorisinde, gerekli kriterleri sağlayarak turuncu bayrak almaya hak kazanan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesindeki yemekhane binası ile turuncu bayrak adayı seçilen 5 birime, Senato Salonunda düzenlenen törenle, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal tarafından sertifikaları takdim edildi.

Engelli bireylerin eğitime tam, etkin ve eşit katılımını sağlamak amacıyla Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilen Engelsiz Üniversite Ödüllerinde bu yıl OMÜ Yemekhane Binası, mekânda erişilebilirlik kategorisinde başarı gösterenlere verilen turuncu bayrağın sahibi oldu. Bafra İşletme Fakültesi, FenEdebiyat Fakültesi ABCD Blok, Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi D Blok ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu da turuncu bayrak adayı olmaya hak kazandı.

Turuncu bayrak sahibi OMÜ Yemekhanesi adına turuncu bayrak sertifikasını Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Güngör Kural alırken turuncu bayrak adayı sertifikasını Bafra İşletme Fakültesi adına Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ahmet Mutlu, FenEdebiyat Fakültesi adına Fakülte Dekanı Prof. Dr. Emin Kasap, Mimarlık Fakültesi adına Fakülte Dekanı Prof. Dr. Hakan Sağlam, Mühendislik Fakültesi adına Fakülte Dekanı Prof. Dr. Yıldıray Topçu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu adına da Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Faruk Tan aldı.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesindeki yemekhane binasının aldığı turuncu bayrakla, engelsiz üniversite olma yolunda hızla ilerleyen OMÜ, turuncu bayrak sayısını 14’e çıkardı.

Turuncu bayrak; açık, yarı açık ve kapalı alanların engelli bireylere yönelik düzenlenmesine ilişkin kanun, tüzük, imar planları, yönetmelik hükümleri, ulusal ve uluslararası standartlar gözetilerek, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygunluk açısından belli bir düzeyde gayret gösteren üniversitelere veriliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.