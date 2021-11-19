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Dinlenince artan bel ağrısının nedeni iltihaplı bel romatizması olabilir

İHA

Dinlenince artan bel ağrısının nedeni iltihaplı bel romatizması olabilir

İltihaplı bel romatizmasında ağrıların dinlendikçe daha da artabileceğini belirten Romatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Gürler, "En az yarım saat süren bir ağrınız varsa, bu iltihaplı romatizma hastalığının belirtisi olabilir. Bu ağrılar genellikle istirahate geçildikten sonra ve uzun istirahat dönemlerinde ortaya çıkar" dedi.
Bel ağrılarının mekanik ve inflamatuar olmak üzere ikiye ayrıldığını dile getiren VM Medical Park Samsun Hastanesi Romatoloji Kliniği'nden Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Gürler, "Mekanik bel ağrıları, özellikle toplumda bel fıtığı diye nitelendirilen hastalıkla birlikte gördüğümüz ağrı karakteridir. İltihabi (inflamatuar) durumlara bağlı bel ağrıları ile mekanik ağrılara bağlı bel ağrıları farklı karakteristik özelliklere sahiptir. Ayakta kalmakla artan mekanik bel ağrıları istirahat halindeyken iyileşme gösterir. Ağrı kesici ilaçlara kısmi olarak yanıt verebilir fakat fizik tedavi modalitelerine ya da diğer cerrahi yöntemlere iyi yanıt verir. Bu tip bel ağılarının beraberinde nörojenik tutulum, ayakta güçsüzlük, idrar kaçırma gibi bulgular da olabilir. Bizim için asıl önemli olan konu, iltihabi bel hastalıkları olan inflamatuar tip bel ağrılarıdır. İnflamatuar bel ağrıları, ankilozan spondilit diye bilinen omurga romatizmasının en temel özelliğidir“ diye konuştu.

Sabaha karşı tutulma olabilir
İltihaplı bel ağrıları yaşayan hastaların genellikle genç ve erişkin yaş grubunda olduğuna değinen Romatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gürler, şu açıklamalarda bulundu:
"Bu ağrılar genellikle istirahate geçildikten sonra ve uzun istirahat dönemlerinde ortaya çıkar. Hastalarda özellikle sabaha karşı olan bel ağrıları ve tutulma bu ağrıların karakteristik özelliğidir. Yani ağrılar, dinlendikçe artar. Hatta, hastalar bazen gece yataktan kalkıp, jimnastik hareketi yapmak zorunda kaldıklarından bahsederler. Özellikle sabahları bel bölgesinde en az yarım saat süren ağrı ve tutukluk yaşanabilir. Örneğin; yüzünüzü yıkarken, çorabınızı giyerken ya da arabanıza binerken tutukluk nedeniyle zorluk yaşıyor olabilirsiniz. Eğer en az yarım saat süren bir tutukluluğunuz varsa, bu iltihaplı bir romatizma hastalığının belirtisi olabilir.“

İltihaplı bel ağrılarının beraberinde yandaş hastalıklar olabilir
İltihaplı bel romatizmasının diğer özelliklerinden birinin de ağrı kesici ve iltihap giderici ilaçlara karşı iyi yanıt vermesi olduğunu vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Gürler, öte yandan iltihaplı bel ağrılarının beraberinde yandaş hastalıkların da olabileceğini söyledi.
Dr. Öğr. Üyesi Gürler, yandaş hastalıkların belirtilerini şöyle anlattı:
"İltihaplı bel ağrılarına kanlı ishalle giden bir bağırsak hastalığı, bir sedef hastalığı ya da sık sık geçirilmiş olan idrar yolu enfeksiyonu gibi hastalıklar eşlik edebilir. Gözde kızarma, ağızda yara veya ciltte döküntülerle kendini gösterebilir. Özellikle 3 ayı geçen bu tip bel ağrıları ve bulgular varsa bir hekime başvurmak gerekir. Hastanın hikâyesini dinleyen hekim, muayenenin ardından yapılacak olan çeşitli tetkikler, röntgen ve MR görüntüleri ile tanı koyacaktır. İlk 6 ay ile 2 yıl arasındaki tanı bu tip hastalıklarda son derece değerlidir. İlerleyen süreçte hastalığa bağlı sakatlık gelişimi ve tedaviye verilen yanıt açısından oldukça olumlu sonuçlar verebilir."

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