'Dostlar Beni Hatırlasın-Bir Aşık Veysel Hikayesi' konseri

Samsun Devlet Opera ve Balesi “Dostlar Beni HatırlasınBir Aşık Veysel Hikayesi” konseri ile Halk Ozanı Aşık Veysel’i andı.

“Dostlar Beni HatırlasınBir Aşık Veysel Hikayesi” anlatımlı konseri Samsun Opera ve Balesi Aydın Gün Salonu’nda seyirci ile buluştu. Şef Ahmet Murat Gedikli yönetiminde ve Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde, aşık geleneğinin Anadolu’daki son temsilcilerinden olan Aşık Veysel’in gönüllere taht kurmuş şiirlerinin hikayelerinin solistlerin anlatımları ile gerçekleştirileceği konserde Ankara Devlet Opera ve Balesi solist sanatçıları Mezzo Soprano Ferda Yetişer, Tenor Ünüşan Kuloğlu, Bariton Serkan Kocadere ile piyanoda Tuğçe Dağlı ve bağlama sanatçısı Alper Kıraç sahneye çıktı.

Samsunlu sanatseverler tarafından ilgiyle karşılanan konser seyirciden büyük alkış aldı.

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