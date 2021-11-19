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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İlkadım Belediyesi personeline sağlıklı yaşam semineri

İHA

– İlkadım Belediyesi çalışanlarına yönelik düzenlenen sağlıklı yaşam seminerinde alanında uzman doktorlar tarafından erken tanı, ilk müdahale ve günümüzün sıkça görülen hastalıklarına karşı tedavi yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

İlkadım Belediyesi personeline sağlıklı yaşam semineri

– İlkadım Belediyesi çalışanlarına yönelik düzenlenen sağlıklı yaşam seminerinde alanında uzman doktorlar tarafından erken tanı, ilk müdahale ve günümüzün sıkça görülen hastalıklarına karşı tedavi yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıldı.
İlkadım Belediyesi ve Büyük Anadolu Hastaneleri iş birliğinde gerçekleştirilen seminer Yıldıray Çınar Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Etkinlikte Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Yücel ve Opr. Dr. Kadir Dicle konuşmacı olarak yer aldı.
Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Yücel, sağlıklı beslenme konusunda bilgiler verdi. Oğuzhan Yücel kalp ve damar hastalıklarının tetikleyicisi olan sigara kullanımı ve tüketiminin insan bedenine getireceği zararlar üzerinde de durdu. Stresten uzak durulması gerektiğini de belirten Dr. Yücel, "Kalp damarlarında damar sertliğine bağlı tıkanmalardan kaynaklanan rahatsızlıklardan korunmanın yolunu sağlıklı ve dengeli beslenmek, düzenli egzersiz yapmak, stresten uzak durmak ve düzenli bir yaşam sürmek olarak sıralanabilir" dedi.
Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Kadir Dicle ise meme hastalıkları, anorektal hastalıklar, tiroid, mide ve safra kesesi hastalıklarında erken tanı ve tedavi süreçleri hakkında bilgiler verdi. Meme kanserine karşı farkındalığın önemine değinen Opr. Dr. Kadir Dicle, "Geçmişe göre meme kanserindeki farkındalığın artmasıyla erken evrelerde tespit edilen meme kanserlerinde tedavi daha başarılı olmaktadır. Bu anlamda düzenli mamografilerin ve diğer tarama testlerinin yapılması büyük önem taşımaktadır” diye konuştu.
Doktorlar seminer sonunda katılımcıların sorularına cevap verdi.
"İlkadım Belediyesi ailesinin her ferdi bizim için çok kıymetlidir" diyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş etkinlikle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: ”Hizmet kalitemizi bir kat daha arttırmak adına düzenlediğimiz personel eğitimlerimizin yanı sıra, çalışanlarımızın farklı konularda bilinçlenmeleri için bu tip seminerleri de önemsiyor ve uyguluyoruz. Gelecek nesillerimizi tehdit eden hastalıklara karşı ilk olarak bilinçlenmemiz gerekiyor. Hastalıkla mücadelede sağlıklı beslenme ve spor önemli. Sağlıklı beslenmenin ve yaşamın ipuçlarını bizlerle paylaşan olan kıymetli doktorlarımıza teşekkür ediyorum.”

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