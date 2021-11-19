Rektörler ‘ÜNİ-DOKAP Toplantısı’nda

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ve Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Üniversiteler Birliği (ÜNİDOKAP) Toplantısı’na katıldı.

ÜNİDOKAP Toplantısı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın katılımıyla Giresun Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Şehit Ömer Halisdemir Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya YÖK Başkanı’nın yanı sıra; YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. M. İ. Safa Kapıcıoğlu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan İnan, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Gümüşhane Üniversitesi Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin ve Sinop Üniversitesi Rektörü Yardımcısı Prof. Dr. Hülya Turan katıldı.

Görüşmelerde, DOKAP Bölgesinde yer alan üniversiteler arasında eğitimöğretim, sanat ve kültür, araştırmageliştirme ve proje, toplumsal hizmet ve bölgesel kalkınma konularında işbirliği içerisinde çalışmalar hakkında konuşuldu.

Toplantıda konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, “Yükseköğretim Kurulu’nun yeni vizyonuna göre, üniversitelerin istihdama sağlayacağı katkı Başkanlığımızın izleyeceği önemli performans kriterlerinden birisi olacaktır. Üniversitelerin istihdama katkısı yetiştirdiği öğrencilere daha fazla bilgi, daha fazla beceri, daha fazla yetkinlik kazandırmak suretiyle iş gücü piyasalarında mezunlarına bir rekabet üstünlüğü veya gücü kazandırmaktır. İstihdama katkıdan anladığımız, üniversitelerimizin istihdama katkısından anladığımız şey, mezunlarına öncelikle bu nitelikleri elbette kazandırmaktır” dedi.

Toplantı hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.

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