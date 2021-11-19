Samsun’da ticari, yük ve yolcu taşıyan araçlara kış lastiği zorunluğu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun’da ticari, yük ve yolcu taşıyan araçlara kış lastiği zorunluğu

İHA

Samsun’da ticari, yük ve yolcu taşıyan araçlara kış lastiği zorunluğu

– Samsun sınırları içerisinde ticari amaçlı yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara 1 Aralık 2021 ile 1 Nisan 2022 tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğu getirildi.
20212022 kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleri toplantısı ve İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın başkanlığında gerçekleştirildi. Kış mevsiminde günlük yaşamı olumsuz yönde etkileyecek hava koşullarında, şehirlerarası ve şehir içi yollar ile mahalle yollarının trafiğe açık bulundurulması ve güvenli trafik akışının sağlanması için ilgili kurumların alacağı tedbir, görev ve sorumlulukların belirlendiği toplantıda, Samsun Valiliğince; Samsun sınırları içerisinde, 01 Aralık01 Nisan tarihleri arasında ticari amaçlı yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara kış lastiği kullanma zorunluluğu getirildiğini, ticari olmayan hususi araçların da kış lastiği kullanmalarının hayati önem arz ettiğini ve vatandaşlarımızın bu konuda göstereceği hassasiyetin önemli olduğunu belirten Vali Zülkif Dağlı, kazasız ve sorunsuz bir kış geçirilmesini temenni ettiklerini belirterek, huzur ve güven içerisinde seyahat edilmesini sağlamak amacıyla; tüm kurumlarla birlikte kış mevsimi koşullarına yönelik tedbir ve denetimleri artıracaklarını söyledi.
Toplantıda ayrıca; yaşanması muhtemel zirai don, içme suyu şebekesi donması ve soba zehirlenmelerine karşı ilgili kurumlar tarafından duyurular yapılması, vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi ve evsizlerin barınmalarının sağlanması konusunda yürütülecek çalışmalar görüşüldü. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu‘nun 65/A maddesi uyarınca Türkiye’de tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde kış lastiği kullanması zorunlu. İl sınırları içerisinde ise kış lastiği uygulaması yapılıp yapılmayacağı ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak ilgili valiliklerce belirleniyor. Bu çerçevede Samsun Valiliği il sınırları içerisinde ticari amaçlı yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlar için her yılın “1 Aralık tarihi ile takip eden yılın 1 Nisan” tarihleri arasında Kış Lastiği kullanma zorunluluğu getirildi.
Yapılan yazılı açıklamada ayrıca şu bilgiler verildi:
“Kış Lastiği: 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırmak amacıyla bileşimi özel olarak belirlenmiş ve sırt yüzeyinde özel olarak tasarlanmış desenleri bulunan lastik şeklinde tanımlanıyor. Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin ise tüm lastiklerinin kış lastiği olması zorunlu. Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler de kış lastiği yerine geçiyor. Araçta patinaj zinciri bulunması veya kullanılması kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmıyor. Seyir esnasında herhangi bir sebeple değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastikler de kış lastiği olmak zorunda. Kış lastiklerinin yanaklarında (M+S) işareti veya (M+S) işareti ile birlikte kar tanesi (snowflake) [severesnowflake] işareti veya sadece kar tanesi (snowflake) işareti bulunması gereklidir. Lastiklerin kaplama yapılarak kullanılması halinde lastik omuzlarında (M+S) işareti olsa dahi, lastik diş derinliğinin ve sırt deseninin kış lastiğine uygun olması zorunlu. Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde kış lastiği diş derinliği 4 mm’den; kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda ise kış lastiği diş derinliği 1,6 mm’den az olamaz. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 65/A maddesi gereğince kış lastiği denetimlerinde ihlali tespit edilen araçlara 846 Türk Lirası idari para cezası uygulanmaktadır. Yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların dışında kalan hususi araçlar için kış lastiği zorunluluğu olmamakla birlikte, can ve mal güvenliği için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması hayati önem taşımaktadır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Demir: “Bizde sertlik yok disiplin var, çok çalışma var”
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Bizde sertlik yok disiplin var, çok ...
Araç sahiplerine kış lastiği hatırlatması
YEREL HABERLER Araç sahiplerine kış lastiği hatırlatması
Rektörler ‘ÜNİ-DOKAP Toplantısı’nda
YEREL HABERLER Rektörler ‘ÜNİ-DOKAP Toplantısı’nda
Evde ölü bulunan kadının boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı 44 yaşındaki kadını boğarak öldüren katil zanlısı yakalanarak adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Evde ölü bulunan kadının boğularak öldürüldüğü ortaya ...
6 yıl önce öldürülen Doktor Aynur Dağdemir mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER 6 yıl önce öldürülen Doktor Aynur Dağdemir mezarı ...
İlkadım Belediyesi personeline sağlıklı yaşam semineri
YEREL HABERLER İlkadım Belediyesi personeline sağlıklı yaşam ...
'Dostlar Beni Hatırlasın-Bir Aşık Veysel Hikayesi' konseri
YEREL HABERLER 'Dostlar Beni Hatırlasın-Bir Aşık Veysel Hikayesi' ...
Dinlenince artan bel ağrısının nedeni iltihaplı bel romatizması olabilir
YEREL HABERLER Dinlenince artan bel ağrısının nedeni iltihaplı bel ...
Uyuşturucudan gözaltına alınan 6 kişi adliyede
YEREL HABERLER Uyuşturucudan gözaltına alınan 6 kişi adliyede
Uzmanından uyarı: “Covid-19’un üzerine bakteriyel enfeksiyon eklenmemişse antibiyotik kullanılmamalı” “2050’de antibiyotik direncine bağlı ölümler 10 milyonu bulabilir”
YEREL HABERLER Uzmanından uyarı: “Covid-19’un üzerine bakteriyel ...
OMÜ 14. turuncu bayrağını aldı
YEREL HABERLER OMÜ 14. turuncu bayrağını aldı
Kimsesiz adam ile farenin dostluğu: Ekmeğini fareyle paylaşıyor
YEREL HABERLER Kimsesiz adam ile farenin dostluğu: Ekmeğini fareyle ...
Tutuşturucu jel ile sobayı yakmak isterken evi yaktı
YEREL HABERLER Tutuşturucu jel ile sobayı yakmak isterken evi yaktı
Baba-oğulun katil zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Baba-oğulun katil zanlısı tutuklandı
Başkan Doğan ve Kazım Yılmaz Çarşamba'nın güncel sorunlarını görüştü
YEREL HABERLER Başkan Doğan ve Kazım Yılmaz Çarşamba'nın güncel ...
Üniversiteliler sonbaharı fotoğrafladı
YEREL HABERLER Üniversiteliler sonbaharı fotoğrafladı
'Arazi' kavgasında baba- oğlu öldüren komşuya tutuklama (2)
YEREL HABERLER 'Arazi' kavgasında baba- oğlu öldüren komşuya ...
Başkan Sandıkçı: “Gençliğe yatırım geleceğe yatırımdır”
YEREL HABERLER Başkan Sandıkçı: “Gençliğe yatırım geleceğe ...
Ankaralılardan Samsun’un kenevir dokuması ürünlerine büyük ilgi
YEREL HABERLER Ankaralılardan Samsun’un kenevir dokuması ürünlerine ...
Atakum’da şeker hastalığı masaya yatırılacak
YEREL HABERLER Atakum’da şeker hastalığı masaya yatırılacak
'Arazi' kavgasında baba- oğlu öldüren komşuya tutuklama
YEREL HABERLER 'Arazi' kavgasında baba- oğlu öldüren komşuya ...
OMÜ ÇEVSAM'dan çevre seferberliğine akademik destek
YEREL HABERLER OMÜ ÇEVSAM'dan çevre seferberliğine akademik destek
Sinan Yağmur’dan “Yunus’un Diliyle Sevgi’nin Türkçe” söyleşisi
YEREL HABERLER Sinan Yağmur’dan “Yunus’un Diliyle Sevgi’nin Türkçe” ...
Çarşamba’da off-road heyecanı başlıyor Off-road tutkunları Çarşamba’da buluşuyor
YEREL HABERLER Çarşamba’da off-road heyecanı başlıyor Off-road ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.