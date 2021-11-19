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Evinde cesedi bulunan Songül, boğularak öldürülmüş

DHA

Evinde cesedi bulunan Songül, boğularak öldürülmüş


Emre ŞAHİNOL/BAFRA (Samsun), (DHA)SAMSUN'daki evinde ölü bulunan Songül Değirmenci'nin (44), bir kamu kurumunda çalışan Nami Işık (57) tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Suçunu itiraf eden Işık, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Olay, 17 Kasım'da gece saatlerinde Bafra ilçesi İsmet Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Songül Değirmenci'den haber alamayan yakınları, polise haber verdi. Adrese giden ekipler, kapısını çilingire açtırıp girdiği evde Değirmenci'nin cansız bedeni ile karşılaştı. Değirmenci'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatan ekipler, saat 01.30 sıralarında binadan çıkan şüpheli bir kişiyi tespit etti. Yapılan inceleme şüphelinin Nami Işık olduğu belirlendi. Bir kamu kurumunda çalıştığı öğrenilen Işık, iş yerinde yakalanarak gözaltına alındı.
Sorgusunda Değirmenci'yi boğarak öldürdüğünü itiraf eden Işık, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Bafra Emre ŞAHİNOL
2021-11-19 17:15:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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