Vali Dağlı’dan down senromlu çocuklara destek

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, down sendromlu çocukları her zaman destekleyeceklerini söyledi.

Down Sendromlu Çocuklar ve Aileleri Eğitim Dayanışma Derneği Başkanı Ulviye Demirci ve yönetim kurulu üyeleri, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaret etti. +1 farkla dünyayı güzelleştiren çocukların eğitim ve günlük yaşamlarını kolaylaştırarak, yüzlerini güldürmek için yürüttükleri çalışmalarında Down Sendromlu Çocuklar ve Aileleri Eğitim Dayanışma Derneğini her zaman desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Vali Dağlı, saflığın ve masumiyetin timsali olan sevgi dolu yürekleri ile hayatımıza değer katan çocukların mutluluğunun, kendileri için de bir mutluluk vesilesi olduğunu söyledi.

Öte yandan Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Vahit Yılmaz, beraberindeki komisyon üyelerinden oluşan heyetle birlikte Valimiz Sayın Doç. Dr. Zülkif Dağlı'yı ziyaret etti. Organize sanayi bölgelerinin Türkiye ve Samsun sanayi üretiminde büyük bir paya sahip olduğunu ve OSBÜK'ün de OSB'lerin daha da güçlendirerek geleceğe daha sağlam adımlarla taşımak için çalışmalar yürüttüğünü belirten Vali Dağlı, OSB’lerin gelişmesi ve hızlı büyümesinde OSBÜK’ün büyük bir rolü olduğunu vurgulayarak, üretim ve istihdamın artmasına katkılarından dolayı emeği geçen herkese teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.