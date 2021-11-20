Karnabaharlar renklendi, talebe yetişemiyorlar Renkli karnabaharlar hem göze hem mideye hitap ediyor Sarı, turuncu, mor ve yeşil karnabaharlar Bafra Ovası’nda yetiştiriliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karnabaharlar renklendi, talebe yetişemiyorlar Renkli karnabaharlar hem göze hem mideye hitap ediyor Sarı, turuncu, mor ve yeşil karnabaharlar Bafra Ovası’nda yetiştiriliyor

İHA

Karnabaharlar renklendi, talebe yetişemiyorlar Renkli karnabaharlar hem göze hem mideye hitap ediyor Sarı, turuncu, mor ve yeşil karnabaharlar Bafra Ovası’nda yetiştiriliyor

Samsun’un Bafra Ovası’nda ilk kez üretilen rengarenk karnabaharlar hem göze hem de mideye hitap ediyor. Sarı, turuncu, mor ve yeşil karnabaharlar hem şaşırtıyor hem de yoğun talep görüyor.
Bafra Ovası’nda bir tohum şirketinin projesiyle renkli karnabahar üretimi yapıldı. Türkiye’de çok az sayıda üretimi yapılan renkli karnabaharlar, Bafra Ovası’nda yetiştirilerek yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor. Beyazın haricinde sarı, turuncu, yeşil ve mor renklerindeki karnabaharlar görenleri hem şaşırtıyor hem de ilgisini çekiyor. Çocuklara karnabaharı sevdirme düşüncesiyle yetiştirilen renkli karnabaharlar, lezzetiyle ve besin değerleri ile de beyaz karnabaharın 1 adım önüne geçiyor.

“Bunlarda GDO mu var ya da boyadınız mı?”
Renkli karnabaharları görenlerin en çok GDO ve boyama konusunda endişe duyduğunu ifade eden ıslah deneme uzmanı Engin Aslan, “Türkiye’de sürekli olarak beyaz karnabahar tüketiliyor. Yararlı bir sebze olan karnabaharın sofralarda daha çok yer alması için ve özellikle çocukların karnabahar tüketme alışkanlığını kazanması için renkli karnabahar çalışması başlattık. Tarlamızda beyaz haricinde mor, turuncu, yeşil ve sarı olmak üzere 4 farklı renkte karnabahar üretiyoruz. Renkli karnabahar hakkında en çok ‘GDO’ sorusu alıyoruz. ‘Bunları boyadınız mı, bunlarda GDO mu var?’ gibi sorular geliyor. Ürünlerimizde boya ve GDO yoktur. Sadece geleneksel ıslah yöntemi ile bu ürünleri yetiştiriyoruz” dedi.

“Ürünlere rağbet çok, taleplere yetişemiyoruz”
Ürünlere beklediklerinden çok talep aldıklarını dile getiren Engin Aslan, “Ürünlerin lezzetlerinde de beyaz karnabahara göre fark var. Renkli karnabaharlar beyaza göre daha yumuşak, asit oranı daha düşük ve içerisindeki besin değerleri daha yüksek. Ayrıca turuncu olan karnabaharda havuçta da bulunan betakoratin oranı daha yüksek. Bu da ekstra besin değerlerine yol açıyor. Mor karnabaharda diğerlerine göre besin değerleri daha yüksek. Renkli karnabaharları 3 yıldır deneme çalışması yapıyoruz. İlerleyen yıllarda Türkiye’nin birçok noktasında, birçok market ve manavında renkli karnabaharlara denk gelinecek. Ürünlere şu anda beklentimizden daha çok talep geliyor. Gönderdiğimiz halciler 2 kasa aldıysa bir dahaki sefere 4 kasa istiyor. Çok ciddi bir taleple karşı karşıyayız ve taleplere yetişemiyoruz” diye konuştu.

“Renkli karnabaharlar beyaz karnabahardan daha pahalı”
Tonaj ve tohum farkı nedeniyle renkli karnabaharların beyaz karnabaharlardan daha pahalı olduğunu belirten Aslan, şunları söyledi:
“Biz 55 dekarda üretim yapıyoruz. Her yıl üretim sahasını genişletiyoruz. Renkli karnabaharlar, beyaz karnabaharla göre daha pahalı. Bu da tohumlarının daha pahalı ve tonajlarının arazide düşük olmasından kaynaklanıyor. Beyaz karnabaharın hal fiyatı 3 TL ise renkli karnabaharların en az 5 TL olması gerekiyor. Havalar soğudu ve kışlık sebze tüketimi başladı. Türkiye’nin birçok noktasında karnabahar ve diğer kışlık ürünleri hasat ediliyor. Fiyatlar da oldukça düşük olduğundan vatandaşları bol bol kışlık sebze tüketmeye davet ediyoruz. Vatandaşların da içi rahat olsun. Renkli karnabaharlarda GDO yoktur ve rahatlıkla tüketebilirler.”
Avrupa’da ve ABD’de oldukça fazla tüketilen renkli karnabaharlın kısa bir zaman dilimi içerisinde Türkiye’de de yaygın hale geleceği öngörülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza: 1 yaralı
YEREL HABERLER Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza: 1 yaralı
TEKNOFEST 2022’nin son durumu görüşüldü
YEREL HABERLER TEKNOFEST 2022’nin son durumu görüşüldü
Vali Dağlı’dan down senromlu çocuklara destek
YEREL HABERLER Vali Dağlı’dan down senromlu çocuklara destek
Evinde cesedi bulunan Songül, boğularak öldürülmüş
YEREL HABERLER Evinde cesedi bulunan Songül, boğularak öldürülmüş
44 yaşındaki kadını boğarak öldüren katil zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER 44 yaşındaki kadını boğarak öldüren katil zanlısı ...
Samsun’da ticari, yük ve yolcu taşıyan araçlara kış lastiği zorunluğu
YEREL HABERLER Samsun’da ticari, yük ve yolcu taşıyan araçlara kış ...
Başkan Demir: “Bizde sertlik yok disiplin var, çok çalışma var”
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Bizde sertlik yok disiplin var, çok ...
Araç sahiplerine kış lastiği hatırlatması
YEREL HABERLER Araç sahiplerine kış lastiği hatırlatması
Rektörler ‘ÜNİ-DOKAP Toplantısı’nda
YEREL HABERLER Rektörler ‘ÜNİ-DOKAP Toplantısı’nda
Evde ölü bulunan kadının boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı 44 yaşındaki kadını boğarak öldüren katil zanlısı yakalanarak adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Evde ölü bulunan kadının boğularak öldürüldüğü ortaya ...
6 yıl önce öldürülen Doktor Aynur Dağdemir mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER 6 yıl önce öldürülen Doktor Aynur Dağdemir mezarı ...
İlkadım Belediyesi personeline sağlıklı yaşam semineri
YEREL HABERLER İlkadım Belediyesi personeline sağlıklı yaşam ...
'Dostlar Beni Hatırlasın-Bir Aşık Veysel Hikayesi' konseri
YEREL HABERLER 'Dostlar Beni Hatırlasın-Bir Aşık Veysel Hikayesi' ...
Dinlenince artan bel ağrısının nedeni iltihaplı bel romatizması olabilir
YEREL HABERLER Dinlenince artan bel ağrısının nedeni iltihaplı bel ...
Uyuşturucudan gözaltına alınan 6 kişi adliyede
YEREL HABERLER Uyuşturucudan gözaltına alınan 6 kişi adliyede
Uzmanından uyarı: “Covid-19’un üzerine bakteriyel enfeksiyon eklenmemişse antibiyotik kullanılmamalı” “2050’de antibiyotik direncine bağlı ölümler 10 milyonu bulabilir”
YEREL HABERLER Uzmanından uyarı: “Covid-19’un üzerine bakteriyel ...
OMÜ 14. turuncu bayrağını aldı
YEREL HABERLER OMÜ 14. turuncu bayrağını aldı
Kimsesiz adam ile farenin dostluğu: Ekmeğini fareyle paylaşıyor
YEREL HABERLER Kimsesiz adam ile farenin dostluğu: Ekmeğini fareyle ...
Tutuşturucu jel ile sobayı yakmak isterken evi yaktı
YEREL HABERLER Tutuşturucu jel ile sobayı yakmak isterken evi yaktı
Baba-oğulun katil zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Baba-oğulun katil zanlısı tutuklandı
Başkan Doğan ve Kazım Yılmaz Çarşamba'nın güncel sorunlarını görüştü
YEREL HABERLER Başkan Doğan ve Kazım Yılmaz Çarşamba'nın güncel ...
Üniversiteliler sonbaharı fotoğrafladı
YEREL HABERLER Üniversiteliler sonbaharı fotoğrafladı
'Arazi' kavgasında baba- oğlu öldüren komşuya tutuklama (2)
YEREL HABERLER 'Arazi' kavgasında baba- oğlu öldüren komşuya ...
Başkan Sandıkçı: “Gençliğe yatırım geleceğe yatırımdır”
YEREL HABERLER Başkan Sandıkçı: “Gençliğe yatırım geleceğe ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.