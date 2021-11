6 kafadarın deniz tutkusu soğuk ve mevsim dinlemiyor Kasım ayında denize giriyorlar, Karadeniz'in azgın sularında kulaç atıyorlar Soğuk havalara aldırmayan vatandaşların deniz hobisi görenleri şaşırtıyor

Samsun'da aralarında doktor ve emekli öğretmenlerin de bulunduğu 6 arkadaşın deniz tutkusu soğuk ve mevsim dinlemiyor. Kasım ayının son günlerinde Karadeniz’in serin sularına giren deniz tutkunları görenleri şaşırtıyor.

Samsun'da deniz sezonunun bitmesinin üzerinden aylar geçmesine rağmen bazı deniz tutkunu vatandaşlar soğuk havaya aldırış etmeden denize girmeye devam ediyor. Hava sıcaklığının 10 derece ve deniz suyu sıcaklığının 15 derece olduğu Samsun’da şafak vakti spor amaçlı denize giren 6 kafadar doyasıya eğleniyor. Dakikalarca denizde kalan vatandaşlar her seferinde 800’e yakın kulaç atıyor. Yazkış demeden hemen hemen her gün yüzdüklerini söyleyen vatandaşlar herkesi spora teşvik ediyor.



"Üşümüyoruz, vücudumuz artık alıştı"

Denize girdikleri için çok mutlu oldukları ifade eden 56 yaşındaki Özdemir Gültekin, "Yazkış denize giriyoruz. Bizim için en güzel sağlık, en güzel mutluluktur. Bu mutluluk çok farklı bir olaydır. Herkesin denemesini isteriz. Sağlık açısından çok iyi oluyor. Bizim için en güzel duygulardan bir tanesi. Üşümüyoruz, vücudumuz artık alıştı. Biz burada bir bütünüz. Hepimiz birbirimizi arıyoruz" dedi.



"Gençlerden spor yapmalarını, denize girmelerini istiyoruz"

Soğuk havalarda denize girdiklerinde dinç, sağlıklı olduklarını söyleyen 66 yaşındaki Ali İlhan, “Denize girmek çok harika bir şey. İnsanı çok sağlıklı yapıyor. Grip olmuyoruz. Sağlık olmak istiyorsanız kışın denize girin diyoruz. Hiç üşüme yok. Denize girerken çok mutlu oluyoruz. Gençlere ise spor yapmalarını, denize girmelerini, kötü alışkanlarını bırakmalarını istiyoruz. Hava güzel, deniz güzel, Doğupark çok daha güzel" diye konuştu.



"Bu soğukta denize girilir mi, bunlar delirmiş herhalde!”

Denize girme hikayesini anlatan 41 yaşındaki Hüseyin Karapıçak, "Benim denize girme hikayem şöyle: Burada her gün yürüyüşe geliyorum. Yürüdüğüm bir gün burada abiler giriyorlar. Dedim ki bu soğukta denize girilir mi, bunlar delirmiş herhalde. Sonra biri vesile oldu. Biri vesile olunca herkes burada birbirine vesile oluyor. Sonra biz de girdik. Burada delirecek bir şey yok ama suyun güzelliği insana tertemiz duygular veriyor. Herkese tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

6 kafadar, denizin dalgalı olmadığı günlerde havanın soğuk olmasına aldırış etmeden denize girmeyi ihmal etmiyor.

