Çepni, TÜDİFED Genel Başkan Yardımcısı oldu

Tüm Düğün Salonları Etkinlik ve Organizasyon İşletmecileri Federasyonu (TÜDİFED) 1. Olağan Genel Kurulu’nda başkanlığa Adem Sönmez, başkan yardımcılığına ise Aykut Çepni seçildi.



Tek liste çıktı

İstanbul Üsküdar’da gerçekleşen ve Divan Başkanlığını Savaş Gömeç'in yaptığı genel kurulda Türkiye genelinde 35 dernek başkanı oy kullandı. Tüm oyları alan Adem Sönmez TÜDİFED Başkanlığı'na seçilirken, Samsun Düğün Salonları ve Organizasyon Firmaları Dernek Başkanı Aykut Çepni ise federasyon başkan yardımcılığı görevine getirildi. Samsun delegelerinden Hasan Deniz Güngörmüş yönetim kurulu yedek üyesi, Kurtuluş Altun denetleme kurulu yedek üyesi, Harun Karapıçak da üst kurul delegesi oldu.



“Büyük camiayız”

TÜDİFED Başkan yardımcısı Aykut Çepni, pandemide sektörün sıkıntılı süreç geçirdiğini belirterek, "Samsun olarak federasyonda aktif görev almaktan büyük gurur duyduk. Bize güvenenleri mahcup etmeyeceğiz. Düğün sektörü büyük bir camia. Çok zor iki yıl geçirdik. Pandeminin biran önce bitmesini ve işletmecilerimizin önümüzdeki yaz, yasaksız ve bereketli bir sezon geçirmelerini arzu ediyoruz. Bu arada, yeni sezonda sıkışıklığa neden olmamak için düğün yapacakların şimdiden kayıt yaptırmaları öneriyoruz" dedi.

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