Samsun’da organ bağışı semineri

Korona virüsü pandemisi nedeniyle düşük olan organ bağış sayısının artırılmasına yönelik Sağlık Bakanlığı ve Türk Yoğun Bakım Derneği iş birliğinde çeşitli illerde gerçekleştirilecek organ bağışı seminerleri Samsun’da başladı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu’nda düzenlenen seminer, Samsun Bölge Koordinasyon Merkezi’ne bağlı hastanelerde beyin ölümü tespitinde görev alan yoğun bakım uzmanları, anestezi ve reanimasyon uzmanları, nöroşirürji uzmanları, nöroloji uzmanları, organ nakil koordinatörleri ve organ naklinde görev yapan hemşirelerin katılımları ile yapıldı. Samsun, Sinop, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerinden organ nakili alanında çalışan sağlık profesyonellerine bilgiler aktarıldı.

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran, “Haziran ayında göreve geldiğimde çalışma grupları oluşturduk ve neler yapabileceğimizi düşündük. Bu çalışma gruplarından biri de beyin ölümü ve organ donasyonu grubuydu. Bu gruptaki arkadaşlarımla çok iyi işler çıkardık. İlk hedefimiz bu ülkede bir farkındalık oluşturmak üzerine gerçekleşti. Bakanlıkla görüştük ve bu işi planladık. İlk destinasyon olarak da Samsun’u seçtik. Buradan farkındalık eğitimlerini başlatıyoruz. ‘Yeniden başlasın burada kalmasın’ sloganıyla hayata geçirdik” dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fatih Özkan, “Korona virüsü pandemisi bütün dünyayı etkiledi. Tüm süreçlere vurduğu baltayı maalesef organ nakli konusuna da vurdu. Bu noktadan baktığınız zaman sloganı çok anlamlı buluyorum. Bir şarkı parçasının nakarat kısmıydı. ‘Yeniden başlasın burada kalmasın’ bu noktada da çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Gerçekten bir istatistik geldi önüme. Burada oturan insanların belki bir organ nakli ihtiyacı yok ama bir organ nakline olan ihtiyacı ölme ihtimalinden daha yüksek. Yani bir gün burada otururken birileri içi organ isterken bir gün o organı isteyen biz olabiliriz” diye konuştu.

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