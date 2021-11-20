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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

OMÜ’de ‘Çocuk Hakları Şenliği’

İHA

OMÜ’de ‘Çocuk Hakları Şenliği’

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında düzenlenen ‘Çocuk Hakları Şenliği’ renkli görüntülere sahne oldu.
OMÜ ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) arasında kurumsal iş birliği protokolü imzalandı. 20 Kasım 1989’da BM Genel Kurulu tarafından ‘Çocuk Hakları Günü’ olarak ilan edilmişti. Bu günün önemini vurgulamak ve çocuk hakları konusunda farkındalık oluşturmak adına OMÜ ve Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Çocuk Hakları Şenliği, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. Yalçın Taşmektepligil Spor Salonu’nda yapıldı. Etkinlikte çocuklara eğlenceli faaliyetlerin yanı sıra çocuk hakları da anlatıldı.

TİHEK Üyesi Sade: “Çocuk Hakları Sözleşmesi BM’de 32 yıl önce kabul edildi, Türkiye’de yıllar öncesi çocuk bayramı vardı”
Türkiye’de çocuklara çok önem verildiğini ifade eden Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kurul Üyesi Ünal Sade, “Türkiye’de insan haklarının korunması ve geliştirilmesi ile ilgili önemli görev ve misyonlarımız var. Samsun bizler için çok değerli. Türkiye ve Karadeniz’deki konum itibari ile de Samsun çok önemli. Bizim OMÜ ile bir protokolümüz var. Hem kurumsal kapasitelerin paylaşılması hem bilgi ve tecrübelerin paylaşılması anlamında öncü bir protokolümüz var. Sınırlı sayıda üniversite ile başlattığımız bu çalışmada OMÜ’de var. Güzel etkinlikleri hep birlikte yapacağız. Dünya Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi 1989’da kabul edilmiş. Yani 32 yıllık bir tarihi var. Bizim tarihimizde ise 1921’den beri bayram olarak 1927’den beri de ‘Çocuk Bayramı’ olarak kutlanan çocuk bayramımız var. Yani bu topraklarda çocuklar çok önemli. Bizim çok vazgeçilmez değerlerimiz var. Bunlardan bir tanesi yaşlılar ve çocuklar. 2 ikisi bizler için çok değerli. 32 yıldır çocuk hakları ile ilgili bir sözleşme var ama bu topraklarda çocuklarımız kadim bir değerdir. Çocuklar bizim geleceğimiz. Onlara yaptığımız her şey, yatırım ne kadar yaparsak yapalım yetersizdir. Bu etkinlik de o bağlamda çok anlamlıdır. Ben de bu etkinliğe katılmaktan büyük gurur duydum” dedi.

Rektör Yavuz: “Çocuklar, annebabaya, devlete ve insanlığa emanettir”
Çocuk hakları konusunda herkesin üzerine görev düştüğünü dile getiren OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, “İnsan hakları yaşadığımız dünyadaki belki de en önemli sorunlardan biri olarak görünüyor. Tüm mağduriyetlerde en fazla bedel ödeyen kesimde ise çocuklar geliyor. Oysaki çocuklar geleceğimiz. Geleceğimiz de bizlerin teminatı. Arzu ettiğimiz; çocuklarımızın kendi varlıklarını, geleceklerini, haklarını bilmeleri ve bunun içselleşmiş özümsemiş bir şekilde eğitim hayatlarını sürdürmelerini istiyoruz. Bu nedenle üniversitedeki bir grup arkadaşımızda ortaöğretimdeki arkadaşlarımızı belirli etkinlikler ile atölye çalışmaları ile farkındalık oluşturmak ve bunun da topluma bir şekilde yankılanmasını arzu ediyoruz. İnsan hakları, çocuk hakları ve kadın hakları çok sıklıkla kullanılan bir kavram. Hakların ne olduğu ve hakkın nasıl tanımlandığını da bilmek gerekiyor. Çocuk, anne ve babaya bir emanettir ya da devlete bir emanettir, insanlığa bir emanettir. Zayıf ve bağımlı taraf olması açısından bazen ihlal gözükmeyen hususlarda bile mağduriyetlerin yaşandığını küçük tartışmalarda bile çocukların bundan etkilendiğini ve mağdur olduğunun farkındayız. Dolayısıyla çocuğun aile ortamından başlamak suretiyle yeni evlenenlere annebaba eğitiminin verilmesi, kendilerine emanet olarak verilen çocuğun büyütülmesi ve geliştirilmesi noktasında yükümlülükleri ve bunun nasıl gerçekleşeceği konusunda farkındalık eğitimine ihtiyaç duyuyoruz. Medyadaki haberlere baktığımızda bunun ne kadar acil ve gerekli olduğunun farkındayız” diye konuştu.
Etkinlikte konuşan Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ise şunları söyledi:
“Müdürlüğümüz olarak üniversite ile pek çok noktada ortak hareket ediyoruz. Kurumlar birbiriyle dayanışma içerisinde olursa şehir ve gençler kazanacak. Üniversitemiz ile bizim pek çok paydaş noktamız var. Bugün de üniversitemizle birlikte dünya çocuk hakları günü etkinliğinde bir araya geldik. 1 çocuk gülerse dünya güler. Ülkemizde belki de çocuk hakları noktasında pek bir mağduriyet yok ama Filistin, Suriye, Afganistan ve mazlum coğrafyalarda çocuklarla alakalı çok ciddi anlamda farkındalığın oluşması çocukların yetim ve öksüz büyümemesi anlamında çocuk haklarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çocuk haklarının farkındalığının oluşması ve Türkiye’deki çocukların bunun farkındalığını yüksek sesle çıkartması ve çocukların yaşanabilir bir dünyada olmasının önemli olduğunu düşünüyorum.”
Etkinlik dolayısıyla çok güzel vakit geçirdiklerini belirten çocuklar ise eğlenmenin yanı sıra çocuk hakları konusunda da bilgilendikleri için çok yararlı bir şenliği geride bıraktıklarını söylediler.
Program salondaki etkinliklerin ardından Dünya Çocuk Hakları Günü Yürüyüşü ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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