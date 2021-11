Bu serginin gözbebeği prematüre bebekler

Samsun'da Prematüre Günü’ne dikkat çekmek amacıyla tamamını prematüre bebeklerin oluşturduğu bir fotoğraf sergisi açıldı.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Dünya Prematüre Farkındalık Ayı'na özel bir etkinlik düzenledi. Sergide prematüre bebeklerin bulunduğu fotoğraflar ailelerine hediye edildi. Sağlıklı bir şekilde bugün yaşamına devam eden 20 kişinin fotoğrafına yer verilen sergide doğum fotoğrafçısı Rüveyda Karakaya'nın yakaladığı fotoğraflar herkes tarafında ilgiyle karşılandı.



"Doktorunuza güvenin"

Etkinlik hakkında bilgi veren VM Medical Park Samsun Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzm. Dr. Öğr. Üyesi Naziye Gürkan Sabah, "Bugün burada buluşmamızın nedeni 'Dünya Prematüre Günü'dür. Her yıl Kasım ayında düzenlendiğimiz etkinlikler oluyor. Mor rengin farkındalığında hastanemizde sevgili Rüveyda Karakaya öncülüğünde bir fotoğraf sergisi düzenlendi. Ben de bir prematüre bebek annesiyim. Gerçekten prematüre hem anne hem çocuk açısında soruları beraberinde getiriyor. Bunlara farkındalık oluşturmak amacıyla bir takım demeçler düzenledik. Çocuğum ilk doğduğu bir kadın doğum uzmanı olmama rağmen tabii endişelerim oldu. Hastanemize çok güveniyorum bu konuda 600 gramlık bebekleri bile öncelikle Allah'ın izniyle yaşatabiliyorlar. Doktorunuza güvenin" dedi.

Bir prematüre annesi olan Sıla Demir, "Ela hiç beklenmedik bir zaman 32. haftada aramıza katıldı. Çok erken geldi. Tabii ki o anki küvet sürecimiz hiç anlatılamayacak gibiydi. Sonrasında çok güzel bir şekilde atlattık. Sağlığımıza kavuştuk. Gördüğünüz gibi Ela büyüdü ve büyümesine hep birlikte şahit oluyoruz. Duygusal bir durum anne için. Dilerim her bebek sağlığına kavuşur. Prematüre doğduğunda çok zorlu bir süreç. Duygusal anlamda tamamen çöküyorsunuz. Sonunda kucağınıza aldığınızda her şey bitiyor" diye konuştu.



"Benim için paha biçilemez bir duygu"

Fotoğraf sanatçısı Rüveyda Karakaya ise "Zaman içerisinde birçok anne ve babanın ilk anında mutluluğu onlarla paylaşmak, bu duruma şahitlik etmek benim için paha biçilemez bir duygu. Dünya prematüre farkındalık ayında bugün Medical Park Hastanesi'nde bebek sergimizde buluştuk. Katılımcılara çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Sergide fotoğraflar Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzm. Prof. Dr. Osman Hakan Leblebicioğlu tarafından ailelere hediye edildi.

