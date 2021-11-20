Samsunspor ile Eyüpspor 5. randevuya çıkıyor

– Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor ile Eyüpspor ligin 13. haftasında tarihlerindeki 5. randevuya çıkacaklar.

Samsunspor ile Eyüpspor daha önce 4 kez resmi müsabakalarda birbirlerine rakip oldular. Bu karşılaşmalardan 2’sini Samsunspor kazanırken, 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Samsun temsilcisi bu 4 karşılaşmada rakip filelere 4 gol kaydederken, Eyüpspor ise Samsunspor filelerini 1 kez sarsabildi. Daha önce İstanbul’da oynanan 2 mücadelede 1 maç 00, 1 maç ise 20 Samsunspor’un üstünlüğü ile sonuçlandı. Ayrıca Eyüpspor, evinde oynadığı 2 maçta da Samsunspor’a gol atma becerisi gösteremedi.

12 haftası geride kalan ligde Eyüpspor 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 26 puanla zirve takibini sürdürdü. Eyüpspor bu karşılaşmalarda 21 gol atıp, 13 gol yedi. Samsunspor ise ligde oynadığı 11 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 15 puan toplayabildi. Rakip filelere 15 gol atanan kırmızıbeyazlılar, kalesinde ise 16 gol gördü.

22 Kasım Pazartesi saat 19.00’da Eyüp Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetecek.

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