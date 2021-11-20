Samsunspor ile Eyüpspor 5. randevuya çıkıyor

– Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor ile Eyüpspor ligin 13. haftasında tarihlerindeki 5. randevuya çıkacaklar.
Samsunspor ile Eyüpspor daha önce 4 kez resmi müsabakalarda birbirlerine rakip oldular. Bu karşılaşmalardan 2’sini Samsunspor kazanırken, 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Samsun temsilcisi bu 4 karşılaşmada rakip filelere 4 gol kaydederken, Eyüpspor ise Samsunspor filelerini 1 kez sarsabildi. Daha önce İstanbul’da oynanan 2 mücadelede 1 maç 00, 1 maç ise 20 Samsunspor’un üstünlüğü ile sonuçlandı. Ayrıca Eyüpspor, evinde oynadığı 2 maçta da Samsunspor’a gol atma becerisi gösteremedi.
12 haftası geride kalan ligde Eyüpspor 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 26 puanla zirve takibini sürdürdü. Eyüpspor bu karşılaşmalarda 21 gol atıp, 13 gol yedi. Samsunspor ise ligde oynadığı 11 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 15 puan toplayabildi. Rakip filelere 15 gol atanan kırmızıbeyazlılar, kalesinde ise 16 gol gördü.
22 Kasım Pazartesi saat 19.00’da Eyüp Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetecek.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.