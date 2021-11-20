Dolmuşa çarpıp savrulan motosikletin yayaya çarptığı kaza kamerada  



Barış BUDANOĞLU- Mustafa İNAN/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da hafif ticari dolmuşun çarptığı motosiklet savrularak, yol kenarında bekleyen Emel Çelik'e (37) çarptı. Motosikletli ile kadının yaralandığı kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Canik ilçesi, 100'üncü Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Muhittin A. yönetimindeki 55 D 0602 plakalı hafif ticari dolmuş, yolcu almak için sağ şeride geçmek isterken, aynı istikamette giden Özgür Şencan'in kullandığı 55 JF 885 plakalı kurye motosikletine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulup, yerde sürüklenen motosiklet, yol kenarında bekleyen Emel Çelik'e çarptı. Kazada kasklı motosiklet sürücüsü Özgür Şencan ile Emel Çelik yaralandı. İhbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan 2 yaralı, ambulansla kaldırıldığı farklı hastanelerde tedaviye alındı. Kaza anı da çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; dolmuşun çarptığı motosikletin savrularak yerde bir süre sürüklendiği, ardından da yolun kenarında bekleyen kadına çarptığı yer aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Barış BUDANOĞLU, Mustafa İNAN

2021-11-20 20:00:36



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