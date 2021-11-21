Yumurta topukta ‘çırak’ sıkıntısı Coğrafi işaret tescilli Çarşamba ayakkabısı, ilgisini kaybetmedi

Coğrafi işaret tescil belgesi bulunan Çarşamba ilçesinin simgesi haline gelen yumurta topuk ayakkabı, ününü yurt dışına kadar taşırken, ayakkabı imalatında ‘çırak’ sıkıntısı yaşanıyor.

Çarşamba ilçesinin geleneksel kıyafetlerinin vazgeçilmez bir parçası haline gelen yumurta topuk ayakkabı, geçen yıllarda coğrafi işaret tescil belgesine kavuştu. Çarşamba’nın değeri haline gelen yumurta topuk ayakkabı unvanını il dışına ve hatta ülke sınırları dışına kadar yaydı. Yurt dışındaki birçok ülkede sipariş edilen yumurta topuk ayakkabı, konforu ile farkını hissettirirken, ayakkabı imalatçıları bu ayakkabıyı kullanan vatandaşların bir daha başka bir ayakkabı kullanmadığını ifade ediyorlar.



“Kullanımı çok rahat”

Çarşamba’da yaklaşık 20 yıldır yumurta topuk ayakkabı imalatı yapan Musa Yıldız, yumurta topuk ayakkabının diğer ayakkabılara göre daha kaliteli malzemelerden yapıldığını, yumurta topuk ayakkabı imalatının zor ancak keyifli bir sanat olduğunu söyledi. Yumurta topuk ayakkabısının baştan sona kadar tek tek büyük bir özenle yaptığını anlatan imalatçı Musa Yıldız, "Çarşamba ayakkabısı bildiğimiz yerele derisi dana derisindendir. Normalde işlenmiştir, tek parça halindedir. Giyimi rahattır. Ayak sağlığı için birebir olarak tasarlanmıştır. Bazı modellerimizi vatandaşlarımız terlik gibi kullanma imkanına ulaşabiliyor” diyerek Çarşamba ayakkabısının kalitesi sebebiyle çokça tercih edildiğini vurguladı.



“İmalatta çırak sıkıntısı var”

Yıldız, şöyle devam etti:

“Geçmiş yıllarda vatandaşlara ayakkabı yetiştiremiyorduk. Hazırladığımız ayakkabıyı ayakkabı kutusuna koymaya bile vaktimiz olmuyordu, poşetle alıcıya veriyorduk. O senelerde yaklaşık 65 imalatçıdan şimdi 810 kişi kaldık. Benle beraber en fazla 10 tane imalatçı arkadaşımız var. Her geçen gün de bitiyor ama çırak sorunumuz var. Bu meslek yok olmasın istiyoruz. Çırakların yetişmesini, bu mesleği öğrenmesini istiyoruz.”



Yurt dışından ciddi ilgi var

Yurt dışından yumurta topuk ayakkabıya zaman zaman fazlaca ilgi olduğunu ifade eden Yıldız, “Bazen toplu alıyorlar. Kullananlar memnun kaldıklarını söylüyorlar. Uzun yıllar kullanıyorlar. Her yıl farklı ülkelere sipariş üzerine ayakkabı hazırlıyoruz. Çokça ilgi görüyor. Kullanan vatandaşlar ayakkabılarıyla fotoğraflarını çekerek bizlere gönderiyorlar. Çarşamba’da da yumurta topuk ayakkabıya ilgi var ama çok fazla değil. Devlet olarak bu mesleğe bir destek gerekir. İmalatçıya destek olunursa, küçük esnaf ayakta kalarak bu mesleği sürdürebilir" şeklinde konuştu.

Çarşamba’nın simgesi olan yumurta topuk ayakkabı 200 TL’den satışa sunuluyor.



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