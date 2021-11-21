Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı

"Türkiye'nin Filistin Davası'nda kilit bir rolü var"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'un İlkadım ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesine bağlı Baruthane Mahallesi Batıpark'ta bulunan bir kulübün bahçesinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişinin tabancayla ateş açması sonucu Fatih C.B.(43) ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı, hemen ameliyata alındı. Fatih C.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.