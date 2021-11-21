Kazada yaralanan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Samsun'da kazada yaralanan otomobil sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, Canik ilçesi Düvecik Mahallesi çevre yolunda önceki gece saat 23.50 sırasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Giresun'da öğrenci servisi şoförü olduğu öğrenilen İsmail Özdemir (36), 35 AE 0493 plakalı otomobille Bursa'dan Giresun'a giderken aracıyla yoldan çıkarak önce refüje, ardından da ağaca çarptı. Kazada ağır yaralanan Özdemir, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Özdemir, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.