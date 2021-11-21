Saati sorup bıçaklayıp kaçtılar

Samsun'da bankta oturan Suriyeli gence saatin kaç olduğunu soran tanımadığı şahıslar, genci bıçaklayıp kaçtılar.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Yabancılar Pazarı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu 22 yaşındaki Imad A. bankta otururken yanına gelen tanımadığı 45 kişi kendisine saatin kaç olduğunu sordular. Cep telefonundan bakarak saatin kaç olduğunu söyleyen Imad A.'ya yumruk ve bıçakla saldıran saldırganlar kaçtılar. Sırtından, sol kolundan ve sol bacağından bıçakla yaralanan Suriyeli genç, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.