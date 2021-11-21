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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir Belediyesi Hızır gibi yetişti

İHA

Büyükşehir Belediyesi Hızır gibi yetişti

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Engelsiz Çocuk Evi ile yaşamlarının kolaylaştığını dile getiren anneler, "Engelsiz Çocuk Evi’nin özel çocuğa sahip ailelerin hayatını ne denli etkilediğini anlatmak için kelimeler yetersiz. İşimiz olsa çocuğumuzu nereye bırakacağız diye kara kara düşünüyoruz. Büyükşehir Belediyesi Hızır gibi yetişti. Belediyemizden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.
Ulaşımdan altyapıya, tarihi mirastan çevreye kadar her alanda Samsun'u geleceğe taşıyacak projeleri bir bir hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergiliyor. Bu kapsamda yapılan yatırımlardan birisi de Engelsiz Çocuk Evi Projesi. Mavi Işıklar Engelliler Eğitim Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi içerisinde geçen aylarda hizmete açılan merkez, engelli çocuklara eğitim ve eğlenceyi bir arada sunarken, annelerine de büyük kolaylık sağlıyor. Engelsiz Çocuk Evi'nin içerisinde; eğitim odaları, dinlenme odaları, oyun ve uyku odaları ile yemek salonu bulunuyor. Hafta içi her gün 09.0017.00 saatleri arasında hizmet verilen Engelsiz Çocuk Evi'nde, çocukların okul ve eğitim durumlarına göre özel programlar hazırlanıyor.

Çocuklar gönüllerince eğleniyor
Merkezde hem çocuklara hem de ailelerine yönelik gelişimsel danışmanlık hizmetleri, 04 yaş küçük adımlar destek eğitimi, 47 yaş erken çocukluk eğitimleri, 714 yaş çocukluk dönemi eğitimleri, engellilik ve aile danışmanlığı ile sosyal aktiviteler gibi birçok hizmet veriliyor. Otizmli ve down sendromlu özel çocuklar başta olmak üzere her türlü engele sahip çocuklar, Engelsiz Çocuk Evi'nde gönüllerince vakit geçiriyor. Çocuklar, görevli öğretmenlerin gözetiminde oyun odalarındaki top havuzunda doyasıya eğleniyor. Yemeklerini de burada yiyen öğrenciler, isterlerse uyku odalarında uyuyabiliyor. Çocuklara öğretmenleri tarafından günlük yaşamda kullanabilecekleri beceriler kazandırılırken eğitimlerine de katkı sunuluyor.

"Büyükşehir bizim hayatımıza dokundu"
Engelsiz Çocuk Evi'ne açıldığı günden bu yana geldiklerini söyleyen down sendromlu 8 yaşındaki Abdülkadir'in annesi Özden Öztürk, oğlunun burayı çok sevdiğini belirterek, "Abdülkadir'i buradan çıkaramıyoruz. Eğitimler çok faydalı oluyor. Sadece çocuklarımızın rahat edebileceği bir yer değil, aynı zamanda aile ortamı olan bir yer. Öğretmenler çocuklarımızın gözünün içine bakıyor. Engelsiz Çocuk Evi’nin özel çocuğa sahip ailelerin hayatını ne denli etkilediğini anlatmak için kelimelerin yetersiz kaldığını düşünüyorum. Çünkü özel çocuğa sahip aileler tam anlamıyla hayatlarını çocuklarına göre yönlendirmek zorundalar. Hastane işimiz olsa, çarşı pazar işimiz olsa çocuğumuzu nereye bırakabileceğiz diye kara kara düşünüyorduk ama Büyükşehir Belediyesi Hızır gibi yetişti. Gözümüz arkada kalmadan çocuğumuzu bırakabileceğimiz bu merkez hepimizin hayatına dokundu" diye konuştu.

"Burası nefes oldu"
Down sendromlu 10 yaşındaki Beren'in annesi Kezban Atlı da Engelsiz Çocuk Evi'ne ilk kez geldiklerini söyleyerek, "Gerçekten çok güzel bir tesis. Kimseye bırakıp emanet edemediğimiz engelli yavrularımızı buraya rahat rahat bırakıyoruz. İşimize, gücümüze bakıyoruz. Allah razı olsun. Öğretmenler çok iyi. Çok cana yakınlar. Kızım ilk kez gelmemize rağmen öğretmenini çok sevdi. Onlar burada vakit geçirirken bizim için de özel alan oluşturuluyor. Çocuk yetiştirmek elbette çok zor ama engelli çocuk yetiştirmek daha da zor. Bu zor süreçte belediyemiz tarafından açılan bu tesis çocuklarımız için de biz aileler için de çok büyük bir şans. Çocuklarımızı buraya getirdiğimizde bizim için de burada arkadaş ediniyoruz. Bir nebze de olsa bazı şeylerden uzaklaşıyoruz. Verilen tüm hizmetler ücretsiz. Engelli çocuğu olan bütün aileler buraya rahatça gelebilir” şeklinde konuştu.

"Tüm ailelere kapımız açık"
Engelsiz Çocuk Evi Tesis Sorumlusu Eda Günaydın, "Özel gereksinimli çocuklar ve aileleri için bir merkez planlandı. Burada 014 yaş arası çocuklara aldıkları eğitimlere destek olarak programlar düzenliyoruz. Çocuklarımız burada oyun oynuyorlar, hoşça vakit geçiriyorlar. Uzmanlarımız ve özel eğitim öğretmenlerimiz gözetiminde oluyorlar. Her gün farklı grupları alıyoruz buraya. Gördük ki bu hizmet çok büyük bir ihtiyaç. Çocuklar buradayken anne de özel işi varsa onu halledebiliyor. Gitmesi gereken bir yer varsa gidebiliyor. Eğer bizlerden psikolojik destek yönünde bir talepleri varsa onu yapabiliyoruz. Anneye biraz mola verdirmiş oluyoruz. Merkezimiz bir aydır faaliyette. Engelsiz Çocuk Evimiz ile hem çocuklarımızın sosyal hayatlarına renk katıyoruz hem de anneleri biraz dinlendirmiş oluyoruz. Haftanın beş günü açık bir merkez burası. Saat 09.0017.00 arasında buraya gelmek isteyen tüm ailelerimize kapımız açık" ifadelerini kullandı.

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