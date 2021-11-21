Şehit polis memuru mezarı başında dualarla anıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'un Bafra ilçesinde Şehit Polis Memuru Recep Çakmak, şehadetinin 27 yılında kabri başında dualarla anıldı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesinde görevini ifa ederken 21 Kasım 1994 tarihinde polis aracının başka bir araçla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Recep Çakmak, şehadetinin 27 yılında Bafra Kalaycılı Mahallesi'nde kabri başında dualarla yad edildi.

Şehit Polis Memuru Recep Çakmak'ın anma törenine İlçe Emniyet Müdür Vekili Murat Tan, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin, yönetim kurulu üyeleri ve şehidin yakınları katıldı. Hafız Ensar Boyun'un şehidin mezarı başında okuduğu Yasini Şerif ve duanın ardından şehidin ailesi tarafından evlerinde mevlit merasimi düzenlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.