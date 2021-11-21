Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

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Mustafa İNAN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN´da kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü İsmail Özdemir (36), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Canik ilçesinde meydana geldi. Giresun yönüne giden İsmail Özdemir idaresindeki 35 AE 0493 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çıktığı refüjde ağaca çarptı. Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine gelen ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücü, tüm cabalara rağmen kurtarılamadı. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Mustafa İNAN

2021-11-21 21:13:49



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