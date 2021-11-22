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Samsun'da FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 1'i mahrem sorumlu 4 gözaltı

İHA

Samsun'da FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 1'i mahrem sorumlu 4 gözaltı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütünün askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1'i mahrem sorumlu olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütün “askeri mahrem” yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 1 mahrem imam ile 3 kapatılan askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 4 şüpheliye yönelik olarak bu sabah saat 07.00 sıralarında İlkadim, Canik ve Terme ilçelerinde 4 şüphelinin yakalanması yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
TEM Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 1'i mahrem sorumlu, 3 kapatılan askeri okul öğrencisi toplam 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip Kovid19 testi yapıldıktan sonra sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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