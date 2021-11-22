Samsun'da FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 1'i mahrem sorumlu 4 gözaltı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütünün askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1'i mahrem sorumlu olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütün “askeri mahrem” yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 1 mahrem imam ile 3 kapatılan askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 4 şüpheliye yönelik olarak bu sabah saat 07.00 sıralarında İlkadim, Canik ve Terme ilçelerinde 4 şüphelinin yakalanması yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
TEM Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 1'i mahrem sorumlu, 3 kapatılan askeri okul öğrencisi toplam 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip Kovid19 testi yapıldıktan sonra sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Soruşturma devam ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.